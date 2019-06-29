"AK Parti seçmeni ortada bıraktı" algısı yapan Fatih Altaylı suçüstü oldu! Bu mesajla sıyrılmaya çalıştı

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AK Parti'nin İstanbul'a getirdiği seçmeni yarı yolda bıraktığı algısına soyunan Fatih Altaylı'nın, 'işkembeden salladığı"nı ispatlayan Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'na komik bir cevap verdi. Kendisini AK parti il başkanı sanarak, tesadüfen bir mağdurun telefon açtığını iddia eden Altaylı, Karahasanoğlu'nun "o telefonu açıkla" çağrısına ise, herkese gönderilen bir bilgilendirme mesajı paylaşarak cevap vermeye kalkıştı.

İlgisiz bir mesajla kıvırdı

Karahasanoğlu'nun kendisinden telefon arama kaydını göstermesini istemesine rağmen, Altaylı mizansen olarak kurguladığı olayın delilini göstermek yerine, milyonlarca AK Partili üyeye gönderilen mesajı paylaşarak düştüğü durumdan sıyrılmaya çalıştı.

Otogarda kalan seçmeni gösteremedi

AK Parti getirdiği seçmeni ortada bırakıyormuş gibi algı oluşturmaya çalışan Altaylı, sözkonusu şikayete yönelik herhangi bir veri sunamazken "İstanbul'da ortada kaldım" diyen seçmenin kim olduğunu açıklayamadı

Suçüstü olan Altaylı kuyruğu dik tutmaya çalıştı

Karahasanoğlu'na farklı bir bilgilendirme mesaj üzerinden cevap veren Altaylı, telefon kaydını gösteremedi ama kuyruğu da dik tutmaya çalıştı. AK Partili bir üyeye gönderilen mesajı paylaşan Altaylı yazısında şu komik ifadelerde bulundu:

"Akit gazetesinden bir yazar memleketine dönemeyen AK Partili seçmenden bana gelen telefonun uydurma olduğunu, böyle bir şeyin yaşanmadığını yazmış dün.

Vallahi kusura bakmasın.

Bizde uydurma yok. O iş onlara mahsus olabilir.

Biz sallamayız.

Benim telefonuma AK Parti’den bu türde çok mesaj ve çok arama geliyor.

Muhtemelen numaranın eski sahibi AK Partili bir yönetici falandı.

Hâlâ kayıtlı olmalı ki, benimle bir sürü şey paylaşılıyor.

Bazen program konuklarıma da bu durumu gösteriyorum.

Yani emin olabilir ki, bu telefon edildi.

Arayan da Ordu’dan gelen bir AK Partili idi ve telefonu hâlâ telefonumda duruyor.

Gelen bu nevi mesajlardan silmediğim birini de sizinle paylaşıyorum.

Beni yalancılıkla suçlayan arkadaşa, onun anlayacağı türden bir teklifim var.

Eğer yalan yazdıysam Allah beni kahretsin.

Yok eğer doğru yazdım isem seni.

Var mısın!"

Altaylı'dan mizansen algı çalışması

Seçimin ardından bir yazı kaleme alan Fatih Altaylı, "AK Parti İstanbul'a getirdiği seçmeni ortada bıraktı" şeklinde algı çalışmasında bulunmuştu. Altaylı yazısında şu ifadelere yer vermişti:

"Önceki sabah erken saatlerde telefonum çaldı.

Tanımadığım bir numara.

Açtım.

“Selamın Aleyküm başkanım” diyen bir ses.

Galatasaray’da 2. Başkanlık yaptığım dönemden bu yana kimileri başkanım diyor. Telefon numaramı bulan bir taraftar zannettim önce.

“Buyur kardeşim” dedim.

Makinalı tüfek gibi anlatmaya başladı:

“Başkanım bizi oy vermek için İstanbul’a getirdiler. Çok şükür geldik oyumuzu kullandık. Şimdi dönüş yapmamız gerekiyor ama muhatap bulamıyoruz İstanbul’da. Ulaştığımız kişiler bize uçak bileti verilmeyeceğini, otobüs bileti ayarlanabileceğini ama beklememiz gerektiğini söylüyorlar. Başkanım İstanbul’da kaldık, çok mağduruz. İşimizin başına dönemiyoruz.”

Sonunda araya girebildim.

“Birader sen kimi arıyorsun” dedim.

“AK Parti … il başkanını” dedi.

“Yok kardeş” dedim, “Yanlış aradın. Bu telefon CHP il başkanının” dedim.

Baktım çok kızdı.

Kapattım."

Karahasanoğlu Altaylı'nın algısını çürüttü: Telefon kayıtlarını göster

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu ise Fatih Altaylı'nın bu iddiasını çürüten bir cevap vermişti:

Hem Altaylı’nın, hem de Özışık’ın yazılarını satır satır okudum..

Bakın nasıl algı oluşturuluyor, görün..

Bakın, seçimde kaybetmiş bir partiye bu hali ile bile, hâlâ nasıl vurmaya çalışılıyor, görün..

Altaylı yazıyor:

“Dönüş bileti” başlığı ile..

“Önceki sabah erken saatlerde telefonum çaldı. Tanımadığım bir numara. Açtım” diye başlıyor..

Burada hemen araya girmek zorundayım..

Altaylı ve.. Tanımadığı numarayı, sabah erken saatte açma..

Size inandırıcı geliyor mu?

Bana hiç gelmiyor..

Altaylı, “Doğru söylüyorum” diyorsa..

Cep telefonundaki o aramayı göstersin, kendisinden özür dileyelim..

Mizansen yapmadığını anlayalım..

Altaylı devamında da bakın ne diyor:

“Selamın Aleyküm başkanım, diyen bir ses. Galatasaray’da 2. Başkanlık yaptığım dönemden bu yana kimileri başkanım diyor. Telefon numaramı bulan bir taraftar zannettim önce. ‘Buyur kardeşim’ dedim.”

Televizyon ekranında bile, seyirciye nerede ise ana avrat düz giden Altaylı, tanımadığı birisinin aramasına, “buyur kardeşim” diyecek!

At yalanı, varsa inananı..

Ve yazı böyle böyle devam ediyor.

İddiaya göre, vatandaş AK Parti İl Başkanlığı’nı arayacağına, tesadüfen Fatih Altaylı’yı aramış.

Milyonlarca cep telefonu içinden..

AK Parti İstanbul Başkanlığı yerine, tesadüfen Fatih Altaylı’nın aranmasının matematiksel ihtimal hesabını da, artık bilim adamları yapsın.."