AK Parti 31 Mart 2019 yerel seçimler için bir yandan belediye başkan adaylarını açıklarken diğer yandan da seçim meydanlarında vatandaşlara seçim vadinde bulunacağı seçim manifestosunu açıklıyor. AK Parti seçim manifestosunda neler var? AK Parti seçim manifestosu 2019 yerel seçim.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı ve AK Parti’nin seçim manifestosunu yarın Ankara Spor Salonu'nda açıklayacak. Ayrıca bu toplantıda AK Parti’nin 2019 yerel seçim şarkıları ve sloganları da açıklanacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Manifestomuzun özeti 11 madde. 11 maddede Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız, belediye başkan adaylarımıza kesin çizgilerle belediye başkanlığı ve belediye başkanlığı anlayışı ile ilgili yaklaşımlarını açıklayacak." dedi.

"Türkiye'de her şey değişti"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal AK Parti’nin 31 Mart yerel seçim manifestosuna ilişkin şunları söyledi: “Manifestomuzun özeti 11 madde. 11 maddede Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız, belediye başkan adaylarımıza kesin çizgilerle belediye başkanlığı ve belediye başkanlığı anlayışı ile ilgili yaklaşımlarını açıklayacak. Aslında 'Gönül Belediyeciliği' dediği, Cumhurbaşkanımızın 1994 yılında İstanbul'da bir şeyin değişmesiyle, Türkiye'de her şeyin değişmesinin hikayesi aslında. 1994 yılında yerel yönetimler anlayışı İstanbul'da değiştiğinde o hikaye bir millet aşkı hikayesine dönüştü ve Türkiye'de her şey değişti." Öte yandan, yarın gerçekleştirilecek program öncesi salona, "Tevazu, samimiyet, gayret ile önce millet önce memleket", "Memleket işi gönül işi", "Korumak ve yaşatmak için çevreye saygılı şehirler", "Değer üreten şehirler", "Türkiye'nin geleceği, gönül belediyeciliği" ile "Tüm canlılara kucak açan şehirler" pankartları asıldı.