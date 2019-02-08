AK Parti seçim kampanyasını Sivas'tan başlattı

SİVAS (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhur İttifakımızın iki ayağı vardır, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi. Cumhur İttifakı'nın içinde başka bir parti yoktur. Bizimle rastgele bir resim çektirip ondan sonra bu resmi sağda solda istismar edenlere inanmayın. Böyle bir şey de yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 31 Mart yerel seçim kampanyası kapsamında Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ilk mitingde halka hitap etti.

İstanbul'a belediye başkanı olduğunda fırıncıların fiyat artışına gittiğini anımsatan Erdoğan, bunun üzerine İstanbul'un 3 önemli yerine büyük ekmek fabrikaları kurduğunu ve fiyatları bir anda düşürdüğünü anlattı.

Kurdukları büfelerde ekmeği maliyetine verdiklerini ve fiyatların her yerde aşağı inmeye başladığını belirten Erdoğan, "Bu ekmek fabrikalarımız artarak, devam ediyor ve halkımıza hem kaliteli hem de ucuza ekmek İstanbul'a verilmeye devam ediyor. Bizim derdimiz başka, biz bu millete aşığız aşık. Biz bu milletin dertlisiyiz dertlisi. Onun için böyle ucuz oyunlara kimse gelmesin. Ele vereceğiz, omuz omuza vereceğiz, işte bütün eksiklikleri bugüne kadar nasıl giderdiysek, bundan sonra da gidereceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin ilk yerli uçaklarını üreten, ülkeyi demiryolu ağıyla kuşatan Sivaslı büyük hizmet adamı Nuri Demirağ'ı rahmetle andığını belirten Erdoğan, Türk siyaset tarihinin mümtaz ismi, mücadele ve dava adamı Muhsin Yazıcıoğlu'a da bir kez daha Allah'tan rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fakat Muhsin kardeşimin istismar edilmesine de tahammül edemiyorum, onu da söyleyeyim. Şimdi birileri çıkıyor, Muhsin kardeşim artık rahmetli oldu, onu istismar etmek suretiyle arkasından Sivas'ta belediyeyi alma gibi bir gayretin içine giriyor." dedi.

AK Parti iktidarlarının Sivas'a verdiği hizmetlerin ortada olduğuna değinen Erdoğan, Nuri Demirağ Havalimanı'ndan spor salonlarına, iki üniversiteye kadar şimdiye dek Sivas'a verilmemiş hizmetleri veren bir AK Parti iktidarı bulunduğunu kaydetti.

Erdoğan, "Değerli kardeşlerim, benim sizden isteğim, arzum ne biliyor musunuz? Bakınız Sivas'ın milletvekili olmuş ve bir diğer taraftan daha sonra kendisini Adalet Bakanlığında bakan yardımcısı yaptığım Sivaslı Hilmi kardeşimi şimdi de Sivas merkeze belediye başkan adayı yaptık. Bunun sebebi ne? Kendisine inandığım, güvendiğim için burada çok daha büyük hizmetler vereceğine inandığım için Adalet Bakan Yardımcılığı görevinden buraya aldık. Şimdi diyorum ki siz Hilmi kardeşime sahip çıkacaksınız ve belediyecilik hizmetinin de ne olduğunu en ideal şekilde Hilmi kardeşimden göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

- "Sadece merkez yetmez"

Seçime az bir süre kaldığını hatırlatan Erdoğan, "Bu 51 günde öyle çalışalım ki inşallah 31 Mart akşamı burada AK Parti'nin belediyecilik hizmetindeki devam eden sürecini anlı şanlı şekilde tüm ilçeleriyle beraber devam ettirelim. Sadece merkez yetmez, ilçeleri de hep beraber inşallah ayağa kaldıracağız." diye konuştu.

Sivas'ın gönül dünyalarında çok özel bir yeri bulunduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu meşhur Sivas şiiri var ya, ne güzel dile getirmiş. 'Gurbet bir çiledir, bir acı vatan, vuslattır garibi ayakta tutan, beni hasretiyle ateşe atan, Sivas çağırır da ben gelmez miyim.' Bizi yollara düşüren de işte bu Sivas hasretidir. Sivas'ın dilinde her zaman ayrılık değil vuslat türküleri oluşmuştur. Sivas'ın gönlünde nifak değil, birlik, beraberlik duyguları filiz vermiştir. Sivas'ı lekelemeye çalışanlar onun gerisindeki büyük güçten rahatsız olanlardır. Bazı dedikodular oluşturuyorlar. Neymiş, AK Parti adayını çekecekmiş. Sakın bu yalanlara, dedikodulara, fitneye, fesada aldanmayın. Biz sıradan bir mahalle partisi değiliz. Bu ülkeyi 16 yıldır anlı şanlı yöneten, dünyada nam salan AK Parti'yiz AK Parti. Ve bizim Cumhur İttifakımızın iki ayağı vardır, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi. Cumhur İttifakı'nın içinde başka bir parti yoktur. Bizimle rastgele bir resim çektirip ondan sonra bu resmi sağda solda istismar edenlere inanmayın. Böyle bir şey de yok. Biz Rabbim ömür verdikçe bizler milletimize hizmette elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

(Sürecek)