AK Parti seçim bürosunu ziyaret eden Ekrem İmamoğlu'na sürpriz hediye Beykoz'da AK Parti seçim bürosunu ziyaret eden CHP'nin İstanbul Büyükşehir adayı Ekrem İmamoğlu'na içinde çay olan bez torba hediye edildi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Beykoz'da devam etti. Yenimahalle'de bulunan seçim irtibat bürosunu açan İmamoğlu, Yeni Zelanda'daki terör saldırılarında hayatını kaybedenlere rahmet diledi. Açılış sonrası Beykoz turuna devam eden İmamoğlu'na ziyaret ettiği AK Parti seçim bürosunda içinde çay olan bez torba hediye edildi. Çay olan bez torba hediye edildi İmamoğlu, konuşmasının ardından Çavuşbaşı Mahallesi'ne gitmek için seçim otobüsüne bindi. Yol üzerindeki AK Parti seçim bürosunu gören İmamoğlu, araçtan inerek bir ziyaret gerçekleştirdi. AK Parti bürosuna uğrayıp, başarılar dileyen İmamoğlu'na, burada, içinde çay olan bez torba hediye edildi. "Hediyeyi geri çevirmeyiz" İmamoğlu, gazetecilerin sorusu üzerine, "Verilen hediyeyi geri çevirmeyiz" dedi.

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