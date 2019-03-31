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AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Bayraktar, oyunu kullandı

AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar:- "Sarıyer için örnek bir seçimi hep birlikte yaşayacağız ve iyi bir netice alacağımızı düşünüyorum ve inanıyorum" - "Bugün benim için çok anlamlı bir gün çünkü kendi okuduğum ilkokulda, kendi belediye başkan adaylığımda ve kendime oy kullandım"

31 Mart 2019 Pazar 11:15
AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Bayraktar, oyunu kullandı

İSTANBUL (AA) - AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar, oyunu kullandı.

Bayraktar, eşi Arzu Bayraktar ve kızı İrem Bayraktar ile birlikte oyunu kullanacağı Hüseyin Kalkavan Meslek Lisesi'ne geldi.

Burada vatandaşlar ve sandık görevlileri ile selamlaşan Bayraktar, oy kullanacağı 1251 numaralı sandığa giderek, kendisine verilen oy pusulası ve mühürle oyunu kullandı.

Bayraktar, gazetecilere yaptığı açıklamada, oy kullanacağı okulun, kendi ilkokulu olduğunu belirterek, "Şu anda lise olan bu okul, eskiden Pertevniyal İlkokulu idi. Bugün benim için çok anlamlı bir gün çünkü kendi okuduğum ilkokulda, kendi belediye başkan adaylığımda ve kendime oy kullandım." dedi.

31 Mart yerel seçiminin çok anlamlı olduğunu dile getiren Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bugün tarihi bir gün. Benim için çok önemliydi ve gerçekten tarihi bir fırsattı. İnşallah bugünü Sarıyerli seçmenlerimiz değerlendirecektir. Hakkımızda hayırlısı olsun. Demokrasilerde kaybeden olmaz, kazanan olur. Seçim sonucu ne olursa olsun millet iradesi kazanmıştır, şimdiden kazananı tebrik ediyoruz, hayırlı olsun diyoruz. Kazanan Sarıyer olsun, kazanan çoluk çocuğumuzun geleceği olsun. Hayırlı ve adil bir seçim olur inşallah, Temennimiz de kazasız belasız huzur içinde bir seçim olmasıdır. Teşkilatımız da zaten bu yönde çok duyarlı. Sarıyer için örnek bir seçimi hep birlikte yaşayacağız ve iyi bir netice alacağımızı düşünüyorum ve inanıyorum. Seçmenimiz Sarıyer'i hak ettiği yere taşıyacak kararı verecektir. Doğruluk, dürüstlük kazansın."

Bayraktar'a, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri de eşlik etti.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 11:15
  1. 31 mart yerel seçimleri
  2. AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar
  3. Sarıyer

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