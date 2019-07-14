AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız’dan 15 Temmuz mesajı

AK Parti Şanliurfa İl Başkani Bahattin Yildiz’dan 15 Temmuz dolayısıyla yayımladığı mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız’dan 15 Temmuz dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yıldız mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Ülkemizin anayasal düzenle teminat altına alınmış demokratik kazanımlarını, milli birlik, beraberlik ve bağımsızlığımızı ortadan kaldırmayı hedefleyen menfur silahlı darbe teşebbüsü, Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçmiş, ülke tarihimizin en alçak darbe teşebbüslerinden biri olmuştur. Ancak bu teşebbüs Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayeti, hükumetimizin kararlı tutumu ve en önemlisi milletimizin devletine ve demokratik iradesine sahip çıkmasıyla bertaraf edilmiştir. 15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) tarafından gerçekleştirilen alçak darbe girişimine karşı aziz milletimiz, kadını erkeği yaşlısı genciyle canını ortaya koyarak kendi iradesine ve özgürlüğüne yapılan bu haince saldırıya karşı dimdik bir duruş sergileyerek, yeniden bir dirilişe imza atmıştır. 15 Temmuz 2016, bir milletin asıl gücünün tankı, topu, tüfeği değil, imanlı ve inançlı evlatları olduğunun bir kez daha tescillendiği, darbecilere halkın darbe yaptığı, bundan böyle hiçbir gücün, milletin ve iradesinin rehin veya teslim alınamayacağının hukuk dışı yol ve yöntemlerle iktidar değişikliği yapamayacağının veya iktidar olamayacağının dosta ve düşmana öğretildiği gündür. Bu memleket şehit kanlarıyla sulanarak vatan yapılmıştır, vatan uğruna nice canlar feda edilmiş Çanakkale’de, Sakarya’da, Şanlıurfa’da ve Kurtuluş Savaşında, son olarak 81 ilin meydanlarında bütün dünya buna şahit olmuştur. Bundan sonra bize düşen görev birbirimizi daha çok severek kenetlenmek, birlik ve beraberlik içerisinde çok çalışarak ülkemizi güçlendirmek ve muasır medeniyetler seviyesine taşımaktır. Bu vesile ile 15 Temmuz darbe girişimine karşı canlarını veren şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum. Vatan, bayrak ve millet uğruna ebediyete intikal eden tüm şehitlerimiz ile gazilerimizin ailelerinin ve yakınlarının daima yanlarında olacağımızı da bir kez daha vurguluyor, aziz milletimizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.