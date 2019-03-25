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AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız Hilvan’da

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, seçim çalışmalarını il genelinde sürdürüyor.

25 Mart 2019 Pazartesi 17:26
AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız Hilvan’da

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, seçim çalışmalarını il genelinde sürdürüyor. Seçim çalışmalarını Hilvan ilçesinde de sürdüren AK Parti İl Başkanı Yıldız, her gittiği yerde AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gösterilen teveccüh nedeniyle 31 Mart’ta ülkenin ve Şanlıurfa’nın kazanacağını söyledi.


Seçimin geleceğimiz için çok önemli olduğunu belirtti.


Seçim çalışmalarını Hilvan ilçesinde devam ettirdiklerini belirten AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, “ Hazine ve Maliye Bakan Yardımcımız Nureddin Nebati, MKYK Üyemiz Vildan Polat ve Milletvekilimiz Gülender Açanal ile birlikte, Hilvan Öğretmenevinde hemşehrilerimizle bir araya gelip istişarelerde bulunarak sohbet ettik. Sonrasında Hazine ve Maliye Bakan Yardımcımız Nureddin Nebati, Hilvan Belediye Başkan adayımız Aslan Ali Bayık, AK Parti Hilvan İlçe Başkanı Mustafa Cidir ile birlikte, Hilvan Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanı Ömer Salgın’ı ziyaret ettik. 31 Mart yerel seçimlerinin önemi konusunda sohbet ettik. Seçimin geleceğimiz için çok önemli olduğunu belirttik ve AK Partimize destek olunması talebinde bulunduk” dedi.


Dua ve desteklerinin devamını istedik


AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Yıldız, “Hazine ve Maliye Bakan Yardımcımız Nureddin Nebati, Hilvan Belediye Başkan adayımız Aslan Ali Bayık, İlçe Başkanı Mustafa Cidir ile birlikte, MHP Hilvan İlçe Başkanı İsmail Yetkin’i ve Hüda-Par Hilvan İlçe Başkanı Osman Göçmen’i ziyaret ettik. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Ülkemiz ve özellikle Şanlıurfa’mız üzerinde oynanan oyunları konuşarak alınması gereken tedbirleri kendi çevremize anlatmamız gerektiğini belirttik. Bu arada gerek Cumhur İttifakı nedeniyle MHP’nin ve gerekse vatanımızın bekası için AK Partiyi destekleme kararı almış olan Hüda-Par’ın dua ve desteklerinin devamını istedik” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 17:26
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