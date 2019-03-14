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AK Parti Sancaktepe Başkan Adayı Döğücü, sağlık çalışanlarıyla buluştu

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla hastane ve sağlık ocaklarını ziyaret etti.

14 Mart 2019 Perşembe 18:22
AK Parti Sancaktepe Başkan Adayı Döğücü, sağlık çalışanlarıyla buluştu

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla hastane ve sağlık ocaklarını ziyaret etti.


AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve semtte bulunan sağlık ocaklarına ziyaretlerde bulundu. Hastanedeki ve sağlık ocaklarındaki hastalara da ‘Geçmiş olsun’ dileklerinde bulunan Döğücü, doktor ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. Hastanedeki bir engelli kızın Döğücü’ye sıkı sıkı sarılması ise görenlere duygu dolu anlar yaşattı.


Hem hastalara hem doktorlara hem de sağlık çalışanlarına çiçek takdim eden Döğücü, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nurettin Yiğit ve hastane yönetimi ile bir süre hasbihal etti, hastane hakkında çeşitli bilgiler aldı. Şeyma Döğücü hastane yönetimiyle ile toplu hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra hastanenin çocuk servisine geçti. Döğücü burada çocuk servisi doktorlarıyla beraber tıp bayramı için hazırlanan pastayı kesti.



“Biz nasıl Sancaktepe’ye hizmet ediyorsak; sizler de bizlerden çok daha önemli hizmetler yapıyorsunuz”


Doktorluğun hepimizin her an kapısına gelebileceği, ihtiyaç duyduğumuz çok kutsal bir meslek olduğunu dile getiren Döğücü, “14 Mart Tıp Bayramı’nda sizleri ziyaret etmek istedik. Doktorluk hepimizin her an kapınıza gelebileceği, ihtiyaç duyduğumuz çok kutsal bir meslek. Öğretmenlik, doktorluk yaptığı hizmetin çok üstünde manevi değerleri olan meslekler. Biz de 31 Mart’tan sonra işbaşına gelirsek, belediye olarak her türlü imkanları paylaşarak, konuşarak, destek olarak yanınızda olacağız. Hizmet bizim için birinci önceliktir. Biz nasıl Sancaktepe’ye hizmet ediyorsak; sizler de bizlerden çok daha önemli hizmetler yapıyorsunuz. Sizlerin her daim yanınızda olacağız. Tıp bayramınız kutlu olsun. İnşallah sağlıkla, mutlulukla çok güzel işler yaparsınız“ diye konuştu.



Vatandaşların poliklinik isteği


Özellikle gece hizmet edecek poliklinikler için çalışmalarını yapacaklarını ifade eden Döğücü, “Mahallelerimizi geziyoruz. Bazı mahallelerimizde poliklinik ile ilgili talepler oluyor. Aile hekimliği mesai saatleri içinde hizmet veriyor. Gece ihtiyaç olması durumunda hizmet alabilecekleri ufak yerler istiyorlar. İnşallah beraber onların çalışmasını da yaparız. Yerleri ayarlarsak ben o hizmeti vereceğinize de inanıyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 18:22
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