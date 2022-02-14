AK Parti, sana daha çoook kâbus gördürür hafız yazar

Bir dönem, ne söyleyecek diye Tayyip Erdoğan'ın ağzının içine bakan Mehmet Ocaktan, iyice zıvanadan çıktı. Ahmet Davutoğlu'nun basın bülteni gibi yayın yapan Karar gazetesinde kalem oynatan "hafız yazar", geçmişte övgüler düzdüğü AK Parti'yi "kâbus" olarak nitelendirme aymazlığında bulundu. İşte Ocaktan'ın her geçen gün daha da azılı bir AK Parti düşmanı olduğunu gözler önüne seren o yazının ilgili bölümü:

"Bilindiği gibi CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’ye mensup uzmanlardan oluşan bir heyet 3-4 aydır güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda çalışma yapıyorlardı. Heyetin hazırladığı yeni sistemle ilgili çalışma tamamlandı ve sonunda liderlere sunuldu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Gültekin Uysal’ın katıldığı Ahlatlıbel toplantısı sonrasında yapılan açıklama bütün Türkiye’ye net bir mesaj verdi; 6 lider ülkenin içine düştüğü siyasal kaostan kurtulması konusunda birlikte politikalar üretmede, seçim öncesi ve sonrasında sorunları birlikte çözmede kararlı olduklarını teyit ettiler…

Muhtemelen yol haritası netleştikçe toplumun Millet İttifakı’ndan beklentilerinin cevabı da ortaya çıkmış olacak. Umarız 6 liderin verdiği bu çok kıymetli fotoğraf, yaşadığımız kabusun bitişinin bir habercisidir…"