AK Parti Samsun'da ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Samsun'daki ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı - 8 ilçede mevcut belediye başkanları yeniden aday gösterildi - AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında Alaçam ve Asarcık olmak üzere 2 ilçede MHP'li adayları destekleyecek

SAMSUN (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Samsun'daki ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

Mustafa Demir'i daha önce Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda partisinin 17 ilçe belediye başkan adayını duyurdu.

AK Parti, Samsun'da 19 Mayıs, Bafra, İlkadım, Kavak, Salıpazarı, Tekkeköy, Vezirköprü ve Yakakent olmak üzere 8 ilçede mevcut belediye başkanlarını yeniden aday olarak gösterdi.

AK Parti, Çarşamba, Terme ve Havza'da ilçe başkanlarını, Atakum'da ise Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin'i aday olarak çıkardı. AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında Asarcık ve Alaçam ilçelerinde aday göstermeyerek MHP'nin adaylarını destekleyecek. Asarcık'ta Şerif Kılağuz, Alaçam'da ise İlyas Acar, Cumhur İttifakı'nın adayı oldu. AK Parti'nin Samsun'daki ilçe belediye başkan adayları şöyle: 19 Mayıs: Osman Topaloğlu Atakum: Zihni Şahin Ayvacık: Halil Kalaycı Bafra: Hamit Kılıç Canik: İbrahim Sandıkçı Çarşamba: Halit Doğan Havza: Sebahattin Özdemir İlkadım: Erdoğan Tok Kavak: İbrahim Sarıcaoğlu Ladik: Nurhan Yapıcı Salıpazarı: Halil Akgün Tekkeköy: Hasan Togar Vezirköprü: İbrahim Sadık Edis Yakakent: Hüseyin Kıyma Terme: Ali Kılıç

Toplantıda, MHP'den açıklanan belediye başkan adaylarının isimleri de şöyle: Alaçam: İlyas Acar Asarcık: Şerif Kılağuz



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