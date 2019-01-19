AK Parti Samsun'da ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Samsun'daki ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı - 8 ilçede mevcut belediye başkanları yeniden aday gösterildi - AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında Alaçam ve Asarcık olmak üzere 2 ilçede MHP'li adayları destekleyecek19 Ocak 2019 Cumartesi 15:54
SAMSUN (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Samsun'daki ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.
Mustafa Demir'i daha önce Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda partisinin 17 ilçe belediye başkan adayını duyurdu.
AK Parti, Samsun'da 19 Mayıs, Bafra, İlkadım, Kavak, Salıpazarı, Tekkeköy, Vezirköprü ve Yakakent olmak üzere 8 ilçede mevcut belediye başkanlarını yeniden aday olarak gösterdi.
AK Parti, Çarşamba, Terme ve Havza'da ilçe başkanlarını, Atakum'da ise Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin'i aday olarak çıkardı.
AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında Asarcık ve Alaçam ilçelerinde aday göstermeyerek MHP'nin adaylarını destekleyecek.
Asarcık'ta Şerif Kılağuz, Alaçam'da ise İlyas Acar, Cumhur İttifakı'nın adayı oldu.
AK Parti'nin Samsun'daki ilçe belediye başkan adayları şöyle:
19 Mayıs: Osman Topaloğlu
Atakum: Zihni Şahin
Ayvacık: Halil Kalaycı
Bafra: Hamit Kılıç
Canik: İbrahim Sandıkçı
Çarşamba: Halit Doğan
Havza: Sebahattin Özdemir
İlkadım: Erdoğan Tok
Kavak: İbrahim Sarıcaoğlu
Ladik: Nurhan Yapıcı
Salıpazarı: Halil Akgün
Tekkeköy: Hasan Togar
Vezirköprü: İbrahim Sadık Edis
Yakakent: Hüseyin Kıyma
Terme: Ali Kılıç
Toplantıda, MHP'den açıklanan belediye başkan adaylarının isimleri de şöyle:
Alaçam: İlyas Acar
Asarcık: Şerif Kılağuz
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