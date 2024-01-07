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Biyografi AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan kimdir?
Biyografi

AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan kimdir?

Yeniakit Publisher
2024-01-07 15:24:00 -
AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çarşamba Belediye Başkanlığı görevini yürüten Halit Doğan’ı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak belirledi. Halit Doğan kimdir? Halit Doğan kaç yaşında ve nereli?

1978 yılında Çarşamba Yenikışla Mahallesinde doğdu. İlköğretimini Çarşamba ilçesi Denizler Köyü ilkokulunda, orta-lise öğrenimini Çarşamba İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1996 yılında kazandığı Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2000 yılında mezun oldu.

2002 yılından 31 Mart 2019 yerel seçimlerine kadar Çarşamba ilçesinde serbest avukatlık yapmaya devam etti.

Çarşamba İmam-Hatip Lisesi Mezunları Derneği’nde ve Çarşambaspor’da yöneticilik yaptı.

31 Mayıs 2014 tarihinde AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı olarak atandı. 5. ve 6. olağan kongrelerde yeniden başkan seçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 31 Mart mahalli ve idari seçimlerinde Cumhur İttifakı AK Parti Çarşamba Belediye Başkan adayı olarak belirlendi ve Çarşamba Belediye Başkanı Seçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak gösterildi.
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Evli ve 3 Çocuk Babasıdır.

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