AK Parti Samsun Atakum belediye başkan adayı 2019 son dakika kim oldu?

AK Parti Samsun ilçe belediye başkan adayları son dakika gelişmesi yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenecek "AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı"nda AK Parti Samsun belediye başkan adaylarını açıklıyor. AK Parti Samsun ilçe belediye başkan adayları son dakika kim oldu? AK Parti Samsun Atakum belediye başkan adayı 2019. AK Parti Atakum belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti Atakum belediye başkan adayı son dakika gelişmesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 2019 yerel seçimlerdeki belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde AK Parti İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli, Trabzon ilçe belediye başkan adaylarını açıklamasıyla birlikte gözler AK Parti Samsun ilçe belediye başkan adaylarına çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerdeki AK Parti Samsun ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor. Samsun'un en büyük nüfusa sahip ilçelerinden biri olan İlkadım'da AK Parti ilçe belediye başkan adayı kimi çıkardı? AK Parti Atakum belediye başkan adayı kim oldu? AK Parti Samsun Atakum belediye başkan adayı 2019 yerel seçim Atakum adayı merak ediliyordu. AK Parti Samsun ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Buna göre, AK Parti Atakum belediye başkan adayı Zihni Şahin oldu. AK Parti Samsun Büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa Demir olmuştu.

AK Parti Samsun ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Atakum belediye başkan adayı Zihni Şahin

AK Parti Canik belediye başkan adayı İbrahim Sandıkçı

AK Parti Tekkeköy belediye başkan adayı Hasan Togar

AK Parti Çarşamba belediye başkan adayı Halit Doğan

AK Parti Bafra belediye başkan adayı Hamit Kılıç

AK Parti Terme belediye başkan adayı Ali Kılıç

AK Parti Havza belediye başkan adayı Sebahattin Özdemir

AK Parti Kavak belediye başkan adayı İbrahim Sarıcaoğlu

AK Parti Ondokuz Mayıs belediye başkan adayı Osman Topaloğlu

AK Parti Yakakent belediye başkan adayı Hüseyin Kıyma

AK Parti Salıpazarı belediye başkan adayı Halil Akgün

AK Parti Ayvacık belediye başkan adayı Halil Kalaycı

AK Parti Vezirköprü belediye başkan adayı İbrahim Sadık Edis

AK Parti Ladik belediye başkan adayı Nurhan Yapıcı Özel

Samsun belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti adayı Yusuf Ziya Yılmaz % 54

MHP adayı Ferhat Günaydın % 25

CHP adayı Tarık Cengiz % 15

Atakum belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 38

CHP % 34

MHP % 24