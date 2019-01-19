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AK Parti Samsun Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan:- "Temel sorunları çözülmüş illerimizde bugün millet bahçeleri gibi dev çevre projelerinden, millet kıraathaneleri gibi sosyal ve kültürel projelerden, sıfır atık gibi çevre hassasiyetini ölçüleyen hedeflerden bahsediyoruz"

19 Ocak 2019 Cumartesi 16:08
AK Parti Samsun Aday Tanıtım Toplantısı

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Temel sorunları çözülmüş illerimizde bugün millet bahçeleri gibi dev çevre projelerinden, millet kıraathaneleri gibi sosyal ve kültürel projelerden, sıfır atık gibi çevre hassasiyetini ölçüleyen hedeflerden bahsediyoruz." dedi.

Karaaslan, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen "AK Parti Samsun Aday Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Samsun'dan birlik ve beraberliği, Karadeniz coşkusunu tüm Türkiye'ye haykırmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük ve güçlü Türkiye hayalini gerçekleştirmek için gece gündüz çalışarak, başarılı olduğunu anlatan Karaaslan, "Dünyanın bir başka kıtasında yüzünü hiç görmesek de feryadını duyduğumuz, ismini hiç bilmesek de gözyaşını sildiğimiz milyonların umuduna dönüşen bir dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan ile yeni bir tarih yazacağız." ifadesini kullandı.

Bugün içinden geçilen zaman diliminin yalnızca şahitlik ettikleri değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde birlikte yazdıkları bir tarih olduğunu vurgulayan Karaaslan, "2001'de başlayan ama temelleri çok daha geçmişe dayanan bu hikayenin her bir sayfası bir öncekinin devamı olduğu kadar her bir sayfası yepyeni ve bembeyazdır. Bugünkü birlikteliğimiz yeni bir başarı hikayesi yazmak için bir araya gelmiş binlerce yüreğin inancını, azmini, dava bilincini bir kez daha bize hatırlatmaktadır." diye konuştu.

Karaaslan, gönül belediyeciliği yaptıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"İnanıyorum ki 31 Mart, gönül belediyeciliğinin oluştuğu bu yeni süreç, 1994'te İstanbul'da başlayan, 2001'de AK Parti'nin kuruluşuyla tüm yurda yayılan, girdiği her seçimden zaferle çıkan ve her seferinde yola yeni hedeflerle devam eden insan merkezli siyaset anlayışımızın ve aynı zamanda Cumhur İttifakı'ndan aldığımız güçle tarihi bir zafere imza atacak gündür. Temel sorunları çözülmüş illerimizde bugün millet bahçeleri gibi dev çevre projelerinden, millet kıraathaneleri gibi sosyal ve kültürel projelerden, sıfır atık gibi çevre hassasiyetini ölçüleyen hedeflerden bahsediyoruz. Şehir silüetinden, şehir estetiğinden, eser bırakma davamızdan bahsediyoruz. Bu sizin, AK kadroların, bize güvenen, gönül veren milletimizin başarısıdır. Samsun hem AK Parti'mize hem de bu kutlu yürüyüşe her zaman en güçlü şekilde destek vermiştir. Bugün, 1919'dan 100 yıl sonra 2019'da diyoruz ki, Samsun yine hazır."


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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 16:08
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  3. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan

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