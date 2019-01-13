AK Parti Sakarya'da 15 ilçe adayını açıkladı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sakarya'daki 15 ilçe belediye başkan adayını açıkladı- 6 ilçede mevcut belediye başkanları yeniden aday gösterildi- AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında Taraklı ilçesinde MHP'li adayı destekleyecek- AK Parti, eski il başkanı ile 3 ilçe başkanını aday çıkardı13 Ocak 2019 Pazar 17:06
SAKARYA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinde Sakarya'da yarışacak ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.
Ekrem Yüce'yi daha önce AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Spor Salonu'nda partisinin ilçe belediye başkan adaylarının açıklandığı toplantıya katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.
AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, tüm ilçelerde AK Parti'li belediye başkanının bulunduğu Sakarya'da Arifiye, Geyve, Karapürçek, Kocaali, Pamukova, ve Serdivan'da mevcut belediye başkanları yeniden aday gösterildi.
Böylelikle Adapazarı ilçe belediye başkan adayı Mutlu Işıksu, Akyazı ilçe belediye başkan adayı Bilal Soykan, Erenler ilçe belediye başkan adayı Fevzi Kılıç, Ferizli ilçe belediye başkan adayı İsmail Gündoğdu, Hendek ilçe belediye başkan adayı Ali Kemal Sofu, Karasu ilçe belediye başkan adayı İshak Sarı, Kaynarca ilçe belediye başkan adayı Murat Kefli, Sapanca ilçe belediye başkan adayı Özcan Özen, Söğütlü ilçe belediye başkan adayı Koray Oktay Özten oldu.
- İl başkanı ve ilçe başkanları aday oldu
AK Parti, eski il başkanı Fevzi Kılıç'ı, eski Hendek ilçe başkanı Ali Kemal Sofu'yu, eski Karasu ilçe başkanı İshak Sarı'yı ve eski Kaynarca ilçe başkanı Murat Kefli'yi, belediye başkan adayı olarak gösterdi.
- AK Parti Taraklı ilçesinde aday göstermeyecek
AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında Taraklı ilçesinde aday göstermeyerek MHP'nin adayını destekleyecek. İbrahim Pilavcı, Cumhur İttifakı'nın adayı oldu.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve 31 Mart yerel seçimlerinde yarışacak AK Parti'nin Sakarya'daki 15 ilçe belediye başkan adayları alfabetik sıraya göre şöyle:
Adapazarı: Mutlu Işıksu
Akyazı: Bilal Soykan
Arifiye: İsmail Karakullukçu
Erenler: Fevzi Kılıç
Ferizli: İsmail Gündoğdu
Geyve: Murat Kaya
Hendek: Ali Kemal Sofu
Karapürçek: Orhan Yıldırım
Karasu: İshak Sarı
Kaynarca: Murat Kefli
Kocaali: Ahmet Acar
Pamukova: Cevat Keser
Sapanca: Özcan Özen
Serdivan: Yusuf Alemdar
Söğütlü: Koray Oktay Özten
- Toplantıda, MHP'nin açıklanan belediye başkan adayının ismi:
Taraklı: İbrahim Pilavcı
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