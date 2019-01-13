AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı

SAKARYA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum, CHP'nin ortakları olanların destekçilerine de sesleniyorum: Gelin bu oyunu bozun. Bak şimdi bir Cumhur İttifakı var ve Cumhur İttifakı'nın karşısında bir illet, bir zillet ittifakı var. Bunlara gereken dersi 31 Mart'ta vermemiz lazım." dedi.

Erdoğan, Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen "AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı"ndaki konuşması sırasında gençler tarafından açılan bir pankarta işaret ederek, "Tek kelimeyle nefis. Ne diyor? 'CHP belediyeciliğinde nefes alamıyorum, maaşımı alamıyorum. Grev, grev, grev.' Hakikaten CHP belediyeciliği bu. AK Parti belediyeciliğinde elhamdülillah bunların hiçbiri tam aksine yok." ifadelerini kullandı.

Bir teşkilatın kadınları kapı kapı dolaşıyorsa teşkilatın iktidar olduğunu, gençliğin bir teşkilatın dinamosu olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bizde o da var, o da var. Elhamdülillah ana kademe de var. Yanlışa yanlış, doğruya doğru, eksiğe eksik demek, bizim siyaset anlayışımızın temelini oluşturur." diye konuştu.

Erdoğan, down sendromlu bir kız çocuğuna kendisini ne kadar sevdiğini sordu. Erdoğan, kendisine kollarını açarak yanıt veren çocuğa, aynı şekilde kollarını açıp, "Ben de seni bu kadar seviyorum. Bu benim cici kızım. Tanırım onu." dedi.

AK Parti iktidarları döneminde Sakarya'ya yapılan yatırımlara değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz 16 yılda sadece Sakarya'ya 24 katrilyon lira yatırım yaptık. Herkes bunu bilmeli. Bunu bilmemiz lazım. Marifet, iltifata tabidir. Bay Kemal'in böyle bir derdi yok zaten. Öyle yatırım matırım yok. Onun zaten SSK'da genel müdür olduğu zaman hastanelerimizin hali ortadaydı. Ne durumdaydık belli, ama şimdi sağlıkta farklı bir dönem yaşanıyor tüm Türkiye'de. Biz, '4 temel direk üzerinde Türkiye'yi yükselteceğiz.' dedik yola çıktığımızda. Eğitim, sağlık, adalet ve emniyet. Biz, bunlar üzerine ülkemizi yükselttik. Neyle? Ulaşımla, enerjiyle, tarımla, diğer birimler... Eğitimde 3 bin 136 yeni derslik inşa ettik Sakarya'da. Yüksek öğrenim öğrencilerimiz için 9 bin 438 kişilik yurt binalarını hizmete soktuk Sakarya'da. Şehrimize ikinci devlet üniversitesini, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesini kurduk. 28 bin seyirci kapasiteli stadyum, spor salonları, futbol sahaları gibi sosyal tesisler inşa ettik. Tabii Sakarya'nın Süper Lig'e çıkması lazım. Stat var, ama şu anda TFF İkinci Lig'de birinci sırada, yetmez birinci lige çıkması lazım. Son 16 yılda Sakaryalı ihtiyaç sahiplerine 1,3 katrilyon lira tutarında sosyal yardım yaptık. Sağlıkta 17'si hastane, toplam 47 eseri Sakarya'ya kazandırdık Bay Kemal, haberin var mı? 200 yataklı Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin de aralarında olduğu 6 sağlık tesisinin de inşası sürüyor. Ayrıca bin yataklı Sakarya Şehir Hastanemizi şu anda ihale sürecinde, ihalesini yapıp onun da inşaatını başlatacağız. CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum, CHP'nin ortakları olanların destekçilerine de sesleniyorum: Gelin bu oyunu bozun. Bak şimdi bir Cumhur İttifakı var ve Cumhur İttifakı'nın karşısında bir illet, bir zillet ittifakı var. Bunlara gereken dersi 31 Mart'ta vermemiz lazım."

- "Sakaryalı kardeşlerimizin gönül belediyeciliğine destek vereceğine inanıyorum"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ aracılığıyla 7 bin 362 konutun sahiplerine teslim edildiğini, Sakarya'da 133 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunun 401 kilometreye çıkartıldığını anlattı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy-Akyazı kesiminin inşasının süratle devam ettiğini, yap-işlet-devret modeliyle yapılan otoyolun tüm etaplarının gelecek yılın sonuna kadar tamamlanmasının beklendiğini dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Kaynarca, Karasu, Kocaeli Bölünmüş Yolu'nu da tüneliyle birlikte inşallah seneye tamamen hizmete alıyoruz. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı, Sakarya'ya da hizmet veriyor. Bunun yanında Sakarya'da bir hızlı tren fabrikası kurduk. Daha önce yurt dışından alınan hızlı tren setlerini ve modern metro araçlarını artık burada üretiyoruz. Tarihi İpek Yolu'nu raylı sistemle yeniden canlandıracak olan Gebze, Sabiha Gökçen, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Yeni Havalimanı, Halkalı Hızlı Tren Projemiz şehrimizi de kapsıyor. Sakarya sanayi endüstrisi için çok önemli bir proje olan ve yapımı için temeli 1995'te atılan Karasu Limanı'nı tamamlayarak işletmeye açtık. Adapazarı'nı Karasu Limanı'na ve sanayi tesislerine bağlayacak demir yolu projemizin yapımı devam ediyor. Sakarya'da 2 baraj, 1 gölet inşa ettik. Ayrıca 3 baraj ve 5 gölet daha inşa ediyoruz. Çiftçilerimize bugüne kadar toplam yaklaşık 1,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Bu hizmetleri önümüzdeki dönemde daha da artırıp yenilerini etkileyerek devam ettireceğiz. Sakaryalı kardeşlerimizin bundan önce 14 seçimde olduğu gibi 31 Mart'ta da hizmete devam diyerek, gönül belediyeciliğine destek vereceğine inanıyorum."

(Sürecek)