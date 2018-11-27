AK Parti Sakarya belediye başkan adayları 2019 Sakarya ilçe adayları

AK Parti 2019 belediye başkan adayları son dakika belli oldu mu? AK Parti Sakarya belediye başkan adaylarının kimler olacağı merak konusu. AK Parti belediye başkan adayları 2019 isim listesi şu aralar en çok arananların başında gelmekte. AK Parti Sakarya belediye başkan adayları belli oldu mu? AK Parti Sakarya belediye başkan aday 2019 listesi sorgulama ekranı. AK Parti Sakarya Büyükşehir belediye başkan adayları 2019

AK Parti Sakarya'da yerel seçim çalışmalarına başladı. Vatandaşlar, AK Parti Sakarya belediye başkan adayları 2019 listesi açıklandı mı? AK Parti Sakarya belediye başkan adayı, AK Parti Sakarya belediye başkan adayları 2019, AK Parti Sakarya belediye başkan adayları, AK Parti Sakarya belediye başkan adayı kim, AK Parti Sakarya liçe belediye başkan adayları, AK Parti Sakarya belediye başkan adayları kim? sorusunun cevabı bu aralar en çok merak edilen konuların başında gelmekte. Türkiye 31 Mart 2019 yerel seçimler için sandık başına gidecek. Yerel seçim 2019 için aday adaylık başvuruların rekor seviyeye ulaştığı AK Parti’de aday adaylık başvuru süresinin sona ermesinin ardından AK Parti belediye başkan adayları 2019 isimlerinin ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Türkiye’yi aralıksız 17 yıldır yöneten AK Parti, 2019 yerel seçimlerde de büyük bir başarı elde etmek istiyor. AK Parti’nin en büyük başarısı büyükşehirlerde olması bekleniyor.

AK Parti Sakarya belediye başkan adayı belli oldu mu?

AK Parti’de 40 ilin belediye başkan adayları açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan aralarında Sakarya'nın de olduğu 20 ilin belediye başkan adaylarını açıklayacak. Peki AK Parti Sakarya belediye başkan adayı kim oldu? AK Parti Sakarya'da kimi aday gösterecek? 2019 yerel seçimlerde AK Parti Sakarya belediye başkan adayı kim oldu? Sorularının cevabı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sakarya belediye başkan adayını açıklamasıyla sona erecek. Yerel seçimler için Çanakkale’de AK Parti’nin adayı Ekrem Yüce olacağı söyleniyor.

Ekrem Yüce kimdir?

Ekrem Yüce’nin AK Parti Sakarya Belediye Başkan adayı olacağı söylenmesi üzerine Ekrem Yüce’nin kim olduğu merak edeliyor. Sakarya Vilayeti, Geyve İlçesi’nin Çengel Köyü’nde 1954 yılında dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Pamukova’da bitirdi. Lise öğrenimlerini ise Kırklareli Atatürk Lisesi ile Adapazarı İmam-Hatip Okulunu bitirdi. Yüksek öğrenimini Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kültür Teknik ve Makine Bölümünde Yüksek Mühendis olarak tamamladı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Kırklareli, Erzurum ve Adana gibi illerimizde Diyanet Teşkilatı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü gibi kurum ve kuruluşlarda devlet memurluğu (1975 – 1978) Askerlik Hizmeti (Yedek Subay) (1985-1986) Adapazarı Merkez Belediyesi’nde Başkan Yardımcılığı, Çaykur Araştırma Enstitüsü Teknoloji Kısım Müdürlüğünde Mühendis ve Çiftlik Çay Fabrikasında Kısım Müdürlüğü (1997 – 1998), Karadeniz Teknik Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Çay Eksperliği Bölümünde Okutman, Adapazarı Erenler Belediye Başkanlığı (1999 – 2003), Çaykur Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdür (2003-2011), Rize Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Çay Eksperliği Bölümünde Okutman (2005 – 2011), Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (KAMU-İŞ) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği (2003 – 2011), Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu Üyeliği, As Başkan, İkinci Başkan ve Başkan Vekilliği (2004 – 2011), Çaykurspor Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kulüp Başkanlığı (2004 – 2011), Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği (2009 – 2011), Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği (2006 – 2011), Türkiye Judo Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve As Başkan (2007 – 2009), Çaykur Sosyal Dayanışma ve Kültür Vakfı Başkanlığı (2003 – 2011), Rize Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği (2003 – 2011), Rize İlinde Üniversite Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği (2003 – devam ediyor), Ulusal Çay Konseyi Yönetim Kurulu Üyeliği (2008 – 2011), Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müşaviri 2011-2012) Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı (2012 – 2018)

2014 Sakarya yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Zeki Toçoğlu % 58

MHP adayı Orhan Ünver % 26.8

CHP adayı Ecevit Keleş % 9.3