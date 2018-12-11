AK Parti Rize ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Rize belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Ardeşen belediye başkan adayı, AK Parti Çayeli belediye başkan adayı, AK Parti Fındıklı belediye başkan adayı, Güneysu AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti İkizdere belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Rize ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

AK Parti Rize ilçe belediye başkan adayı son dakika. AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Kocaeli’den Tahir Büyükakın, Malatya’dan Selahattin Gürkan, Nevşehir’den Rasim Arı, Niğde’den Emrah Özdemir, Ordu’dan Hilmi Güler, Kırklareli’den Burak Süzülmüş, Balıkesir’den Yücel Yılmaz, Bingöl’den Erdal Arıkan, Kars’da Ensar Erdoğdu’yu aday gösterdi.

AK Parti Rize belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin açıklanan belediye başkan adayları arasında Rize belediye başkan adayı da var. AK Parti Rize belediye başkan adayı Rahmi Metin oldu. AK Parti'nin Rize ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Adaylar açıklanır açıklanmaz buradan takip edebilirsiniz.

Rize beleye seçim sonuçları 2014

AK Parti adayı Reşat Kasap % 67

SP adayı Mehmet Bekaroğlu % 22

CHP adayı Mine Orhon % 4

MHP adayı Zelkif Akgül % 4

Ardeşen belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 47

CHP % 38

SP % 9

Çayeli belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 54

SP % 32

MHP % 10

Fındıklı belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 46

CHP % 44

MHP % 7

Güneysu belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 80

MHP % 13

Hemşin belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 56

CHP % 40

Kalkandere belediye seçim sonuçları 2014

SP % 52

AK Parti % 43