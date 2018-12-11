0553 313 94 23

AK Parti Rize ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Rize belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Ardeşen belediye başkan adayı, AK Parti Çayeli belediye başkan adayı, AK Parti Fındıklı belediye başkan adayı, Güneysu AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti İkizdere belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Rize ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

11 Aralık 2018 Salı 12:55
AK Parti Rize ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Rize belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Ardeşen belediye başkan adayı, AK Parti Çayeli belediye başkan adayı, AK Parti Fındıklı belediye başkan adayı, Güneysu AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti İkizdere belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Rize ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

AK Parti Rize ilçe belediye başkan adayı son dakika. AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı. 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Kocaeli’den Tahir Büyükakın, Malatya’dan Selahattin Gürkan, Nevşehir’den Rasim Arı, Niğde’den Emrah Özdemir, Ordu’dan Hilmi Güler, Kırklareli’den Burak Süzülmüş, Balıkesir’den Yücel Yılmaz, Bingöl’den Erdal Arıkan, Kars’da Ensar Erdoğdu’yu aday gösterdi.

AK Parti Rize belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin açıklanan belediye başkan adayları arasında Rize belediye başkan adayı da var. AK Parti Rize belediye başkan adayı Rahmi Metin oldu. AK Parti'nin Rize ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Adaylar açıklanır açıklanmaz buradan takip edebilirsiniz.

Rize beleye seçim sonuçları 2014

AK Parti adayı Reşat Kasap % 67

SP adayı Mehmet Bekaroğlu % 22

CHP adayı Mine Orhon % 4

MHP adayı Zelkif Akgül % 4

Ardeşen belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 47

CHP % 38

SP % 9

Çayeli belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 54

SP % 32

MHP % 10

Fındıklı belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 46

CHP % 44

MHP % 7

Güneysu belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 80

MHP % 13

Hemşin belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 56

CHP % 40

Kalkandere belediye seçim sonuçları 2014

SP % 52

AK Parti % 43

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 12:55
  1. Ordu
  2. Niğde
  3. Nevşehir
  4. Malatya
  5. Kocaeli
  6. Kırklareli
  7. Kars
  8. İzmir
  9. Bingöl
  10. Balıkesir
  11. Ankara
  12. AK Parti Rize ilçe belediye başkan adayları 2019
  13. AK Parti Ardeşen belediye başkan adayı
  14. AK Parti Çayeli belediye başkan adayı
  15. AK Parti Fındıklı belediye başkan adayı
  16. Güneysu AK Parti belediye başkan adayı
  17. AK Parti İkizdere belediye başkan adayı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Ekonominin kendi içindeki adımları iyi atılıyor"
    1. "Ekonominin kendi içindeki adımları..
    2. Bir dönem sona eriyor! Google resmen..
    3. Milli Savunma Bakanı Akar, Estonyalı..
    4. 5. Reform Eylem Grubu Toplantısı
    5. Hamile evi nasıl olmalı?
    6. ÖKK darbe girişimi davası
    7. AK Partili Muş'tan İYİ Partili..
    8. AK Parti Zonguldak ilçeleri belediye..
    9. Reform Eylem Grubu Bildirisi: "Gümrük..
    10. Mendi'nin darbe girişiminde derdest..
    11. GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY..
    12. "Türkiye ile Ermenistan ilişkilerinin..
    13. ‘Selamün Aleyküm’ cennete davettir
    14. Ihlamurun faydaları saymakla bitmiyor
    15. Rusya'dan Venezuela'ya 2 bombardıman..
    16. Akhisarspor, Standard Liege maçı..
    17. "Bahçeşehir Koleji Özgür Bolat Anne..
    18. AK Parti Isparta ilçe belediye başkan..
    19. Siyonist destekçisi Nikki Haley: O..
    20. Yönetim Kurulu Başkanı açıkladı: Yerli..
    MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
    MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
    Başkan Erdoğan'ın başdanışmanından sert sözler!
    Başkan Erdoğan'ın başdanışmanından sert sözler!
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!

    Günün Karikatürü

    10 Aralık 2018
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var
    Katar tüm dünyayı şaşırttı
    Katar tüm dünyayı şaşırttı