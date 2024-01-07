Ak Parti Rize Belediye Başkanı Adayı Rahmi Metin kimdir?
Halihazırda Rize belediye başkanı olan siyasi ismin eğitimi, özgeçmişi merak ediliyor. Peki, Rahmi Metin kimdir, kaç, yaşında, aslen nereli? İşte hakkında tüm merak edilenler…
Rahmi Metin, 26 Kasım 1969 tarihinde Rize dünyaya geldi. Atatürk Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunu. 2012–2014 seneleri arasında Erciyes Üniversitesi'nde Siyaset Felsefesi alanında Yüksek Lisans tezini tamamladı. 2004 yılında mahalli seçimlerde Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi seçildi ve 2009 yılına kadar Meclis Başkanlığı görevini sürdürdü. Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Kurucu üyesi olarak görev yaptı. Rize'de belediye başkanlığı görevini Reşat Kasap sürdürüyordu.