AK Parti Rize belediye başkan adayı kim? 2019 yerel seçim AK Parti Rize adayları
Rize AK Parti belediye başkan adayları son dakika gelişmesi. AK Parti 2019 yerel seçim belediye başkan adayları merak ediliyor. AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları sona ermesiyle birlikte şimdi gözler AK Parti’nin 2019 belediye başkanlık seçimleri için adaylarına çevrildi. Peki AK Parti belediye başkan adayları kim oldu? AK Parti Rize belediye başkan adayları 2019 kimler? AK Parti Rize ilçe belediye başkan adayları kim oldu?19 Ocak 2019 Cumartesi 09:38
Rize AK Parti belediye başkan adayları son dakika gelişmesi. AK Parti 2019 yerel seçim belediye başkan adayları merak ediliyor. AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları sona ermesiyle birlikte şimdi gözler AK Parti’nin 2019 belediye başkanlık seçimleri için adaylarına çevrildi. Peki AK Parti belediye başkan adayları kim oldu? AK Parti Rize belediye başkan adayı 2019 kimler? AK Parti Rize belediye başkan adayı kim oldu?
Rize belediye başkan adayları AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki AK Parti kurmayları 2019 yerel seçimlerde gösterilecek belediye başkan adaylarını belirlemek için ince eleyip sıkı dokuyor. AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları 16 Kasım Cuma itibariyle sona ermişti. AK Parti aday adaylık başvurusunun sona ermesiyle birlikte AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesi açıklanmaya başlanmıştı.
AK Parti Rize belediye başkan adayı kim?
AK Parti belediye başkan adayları 2019 isim listesi son dakika açıklandı. AK Parti Rize belediye başkan adayı Rahmi Metinoldu. Rahmi Metin Rize eski İl Genel Meclis Üyesi üyesi olarak görev yapmakta.
AK Parti Rize ilçe belediye başkan adayları 2019
Ardeşen : Avnı Kahya
Çayeli: Mustafa Baltacı
Pazar: Ahmet Basa
Fındıklı: Mustafa Zorlu
Hemşin: Halim Kazım Bekar
Güneysu: Rıfat Özer
Derepazarı: Ahmet Yıldız
İyidere : Saffet Mete
Kalkandere : Kenan Yıldırım
İkizdere : Ali Fuat Yıldırım
Çamlıhemşin : Osman Haşimoğlu
BELDELER
Kendirli: Alaattin Serdar
Madenli: Necip Yazıcı
Tunca: Ahmet Naci Aytemiz
Salarha: Hasan Kara
Muradiye: Musa Süreyya Balcı
Büyükköy: Hamza Saruhan
AK Parti belediye başkan adayları listesi 2019 AK Parti belediye başkan adayları kim oldu?
Rize 2014 yerel seçim sonuçları
AK Parti adayı Reşat Kasap % 67.9
SP adayı Mehmet Bekaroğlu % 22.5
CHPadayı Mine Orhon % 4.9
MHP adayı Zelkif Akgül % 4.2
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