AK Parti Rize belediye başkan adayı kim? 2019 yerel seçim AK Parti Rize adayları

Rize AK Parti belediye başkan adayları son dakika gelişmesi. AK Parti 2019 yerel seçim belediye başkan adayları merak ediliyor. AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları sona ermesiyle birlikte şimdi gözler AK Parti’nin 2019 belediye başkanlık seçimleri için adaylarına çevrildi. Peki AK Parti belediye başkan adayları kim oldu? AK Parti Rize belediye başkan adayı 2019 kimler? AK Parti Rize belediye başkan adayı kim oldu?

Rize belediye başkan adayları AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki AK Parti kurmayları 2019 yerel seçimlerde gösterilecek belediye başkan adaylarını belirlemek için ince eleyip sıkı dokuyor. AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları 16 Kasım Cuma itibariyle sona ermişti. AK Parti aday adaylık başvurusunun sona ermesiyle birlikte AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesi açıklanmaya başlanmıştı.

AK Parti Rize belediye başkan adayı kim?

AK Parti belediye başkan adayları 2019 isim listesi son dakika açıklandı. AK Parti Rize belediye başkan adayı Rahmi Metinoldu. Rahmi Metin Rize eski İl Genel Meclis Üyesi üyesi olarak görev yapmakta.

AK Parti Rize ilçe belediye başkan adayları 2019

Ardeşen : Avnı Kahya

Çayeli: Mustafa Baltacı

Pazar: Ahmet Basa

Fındıklı: Mustafa Zorlu

Hemşin: Halim Kazım Bekar

Güneysu: Rıfat Özer

Derepazarı: Ahmet Yıldız

İyidere : Saffet Mete

Kalkandere : Kenan Yıldırım

İkizdere : Ali Fuat Yıldırım

Çamlıhemşin : Osman Haşimoğlu

BELDELER

Kendirli: Alaattin Serdar

Madenli: Necip Yazıcı

Tunca: Ahmet Naci Aytemiz

Salarha: Hasan Kara

Muradiye: Musa Süreyya Balcı

Büyükköy: Hamza Saruhan

AK Parti belediye başkan adayları listesi 2019 AK Parti belediye başkan adayları kim oldu?

Rize 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Reşat Kasap % 67.9

SP adayı Mehmet Bekaroğlu % 22.5

CHPadayı Mine Orhon % 4.9

MHP adayı Zelkif Akgül % 4.2

Rize 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları