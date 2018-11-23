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AK Parti Rize belediye başkan adayı kim? 2019 yerel seçim AK Parti Rize adayı

Rize AK Parti belediye başkan adayları son dakika gelişmesi. AK Parti 2019 yerel seçim belediye başkan adayları merak ediliyor. AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları sona ermesiyle birlikte şimdi gözler AK Parti’nin 2019 belediye başkanlık seçimleri için adaylarına çevrildi. Peki AK Parti belediye başkan adayları kim oldu? AK Parti Rize belediye başkan adayı 2019 kimler? AK Parti Rize belediye başkan adayı kim oldu?

23 Kasım 2018 Cuma 21:40
AK Parti Rize belediye başkan adayı kim? 2019 yerel seçim AK Parti Rize adayı

Rize AK Parti belediye başkan adayları son dakika gelişmesi. AK Parti 2019 yerel seçim belediye başkan adayları merak ediliyor. AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları sona ermesiyle birlikte şimdi gözler AK Parti’nin 2019 belediye başkanlık seçimleri için adaylarına çevrildi. Peki AK Parti belediye başkan adayları kim oldu? AK Parti Rize belediye başkan adayı 2019 kimler? AK Parti Rize belediye başkan adayı kim oldu? 

Rize belediye başkan adayı AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki AK Parti kurmayları 2019 yerel seçimlerde gösterilecek belediye başkan adaylarını belirlemek için ince eleyip sıkı dokuyor. AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları 16 Kasım Cuma itibariyle sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 40 ilin belediye başkan adaylarını 24 Kasım Cumartesi günü açıklanacağını söyledi. AK Parti’nin temayül yoklamasında bazı illerin belediye başkan adayları da netlik kazanmaya başladı.

AK Parti Rize belediye başkan adayı kim?

AK Parti belediye başkan adayları 2019 isim listesi son dakika açıklandığı iddia edildi. Bu iddianın sahibi Son tv. AK Parti Rize belediye başkan adayı Rahmi Metin olduğu öne sürüldü. Rahmi Metin Rize eski İl Genel Meclis Üyesi üyesi olarak görev yapmakta.

AK Parti belediye başkan adayları listesi 2019 AK Parti adayları açıklandı 

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 21:40
  1. İzmir
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