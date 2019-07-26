AK Parti raporlardı… Korkunç rakam: yüzde 48

Türkiye, savaştan kaçan göçmenleri muhacir olarak misafir ederken Avrupa tehdit olarak görüyor. Türkiye’ye göçmenler konusunda demokrasi dersi vermeye çalışan Macaristan, Çekya, Avusturya, Fransa gibi ülkelerde ‘göçmen karşıtlığı, kültürel tehdit, dini tehdit ve kriminal tehdit’ başlıkları altında değerlendiriliyor.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, Avrupa ülkelerinde yaşanan “hak ihlâlleri” ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırladı. Raporda Türkiye’ye göçmenler konusunda demokrasi dersi vermeyen çalışan Avrupa’nın kendisi ile çeliştiği ortaya çıktı. Avrupa’nın göçmenleri, ‘Göçmen karşıtlığı, kültürel tehdit, dini tehdit ve kriminal tehdit’ olarak dört başlıkta tehdit olarak gördüğü yer alan raporda Avrupa’da göçmen karşıtlığının en yüksek olduğu ülkeler de sıralandı.

Göçmen karşıtı ülkeler

Mülteciler için sınırlarına jiletli tel çeken Macaristan yüzde 48 ile göçmen karşıtı ülkeler içinde ilk sırayı aldı. Macaristan’ı yüzde 29 ile Estonya, yüzde 28 ile Çekya takip etti. Göçmen karşıtlığı olan diğer ülkeler ise Litvanya, İngiltere, İrlanda, Portekiz, Slovenya, Fransa ve Avusturya oldu.

Kültürel tehdit olarak görüyorlar

Mülteci karşıtlığı ile bilinen Macaristan, aynı zamanda göçmenleri kültürel tehdit olarak da görüyor. Yüzde 51 ile listenin başında olan Macaristan’ı yüzde 50 ile İngiltere ve Avusturya takip ediyor. Bu ülkeleri sırayla Litvanya, Slovenya, Fransa, İrlanda, Estonya, Portekiz ve Belçika izliyor.

Dini tehdit görenler de var

Raporda göçmenleri dini tehdit olarak gören ülkeler de yer alıyor. Yüzde 58 ile Çekya’nın göçmenleri dini tehdit olarak gördüğü belirtiliyor. Dini tehdit olarak gören bir diğer ülke ise yüzde 55’lik oranla Fransa. Diğer ülkeler ise şöyle belirtildi; Avusturya, Belçika, Litvanya, Hollanda, İrlanda, Norveç ve Estonya.

Avusturya ilk sırada

Raporda bir diğer tehdit unsuru olarak yer alan kriminal tehditte de yüzde 78 ile Avusturya açık ara önde olan ülke. Avusturya’yı yüzde 68 ile Norveç, yüzde 67 ile Çekya, yüzde 66 ile Macaristan izliyor. Portekiz, Belçika, İspanya, Hollanda, Almanya ve Finlandiya ülkeleri de göçmenleri kriminal tehdit gören ülkeler arasında yerini aldı.

Yenişafak