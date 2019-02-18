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AK Parti Pütürge seçim bürosu coşkuyla açıldı

AK Parti Pütürge Seçim Koordinasyon Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 13:50
AK Parti Pütürge seçim bürosu coşkuyla açıldı

AK Parti Pütürge Seçim Koordinasyon Merkezi düzenlenen törenle açıldı.


Törene AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, Pütürge Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük ile çok sayıda partili katıldı.


Burada bir konuşma yapan Pütürge Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük, Pütürge’ye hizmet etmek için bu yola baş koyduğunu ifade ederek, “Yalanlarla, riyalarla, iftiralarla kimse ilçemizi yönetemez ve bizi bölemez. Bu ilçeyi yönetecek insanda adalet, şeffaflık ve merhamet olmalı. Bizde de Allah’a şükür bunların hepsi var. Belediye milletin kapısıdır. Biz buranın emanetçisi olacağız. Sizin hakkınızı size ulaştırmak için adaletli bir şekilde çalışacağız” dedi.



Sülük, “Biz hizmet kervanına hizmet katmak için AK Parti demeliyiz. Biz gelecek seçimlere değil, gelecek nesillere yatırım yapmak için buradayız. Biz çalışacağız, hizmetlerimiz konuşacak. Bizim yalanla iftirayla hiçbir işimiz yok ve olmayacak da. AK Parti milletin kurduğu hizmet partisidir. Bugün aramızda olduğunuz için, bizi coşkuyla karşıladığınız için teşekkür ederim. Bu seçimde Pütürge’de oy rekoru kıracağımıza inanıyorum. Biz kapı kapı gezmeye devam ediyoruz. Sizlerden de isteğim, bana destek olmanızdır. Hepimiz bir arkadaşıyla konuşarak bize destek almasını istiyorum” ifadelerini kullandı.



Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan ise, yerel seçimlerden sonra Malatya modeli diye siyasette yeni bir model çıkacağını anlatarak, "Bizim yüzde yüze yakın bir oy almamız lazım. Ben Malatya’da o tabloyu görüyorum. İnşallah hemşehrilerimiz bizleri mahcup etmeyecek. Biz herkesi kucaklayacağız. Güneş gibi olacağız. Perdesini kapatmayan, gözünü kapatmayan güneşin ışığında nasıl yararlanıyorsa, bizim de hizmetlerimiz aynen öyle olacak" diye konuştu.



Konuşmaların ardından seçim bürosunun açılış kurdelesi kesildi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 13:50
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