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AK Parti Piraziz Belediye başkan adayı Melikoğlu :

Giresun’un Piraziz ilçesi AK Parti Belediye Başkan adayı Uğur Melikoğlu seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

15 Şubat 2019 Cuma 18:38
AK Parti Piraziz Belediye başkan adayı Melikoğlu :

Giresun’un Piraziz ilçesi AK Parti Belediye Başkan adayı Uğur Melikoğlu seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.


Aday adaylığı sürecinde de aday gibi çalışan ve çalmadık kapı bırakmayan Melikoğlu "Piraziz’in her bir mahallesinde, her bir hanesinde, her bir sokağında ve her bir köşesinde bizleri bekleyen, bu güzel ilçe için bizlere dair umudu olan ve bu şehrin ’Uğur’una inanan her kim varsa hepsinin ayağına gideceğiz, umutlarını yeşerteceğiz ve asla onları mahcup etmeden ilçemizi her alanda şahlandıracağız. Bizim kapımız her düşünceye sonuna kadar açık. Herkesi çayımızı, kahvemizi içmeye, soluklanmaya bekliyoruz. Kardeşlik sohbetlerimizle birlikteliğimizi ve beraberliğimizi pekiştireceğiz. Önce millet önce Piraziz. Tevazu, gayret ve samimiyet sloganımızla sevginin kazanacağı bir Piraziz inşa edeceğiz” dedi.


Parti teşkilatının tüm kademelerinin tempolu bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten İlçe başkanı Esat Ayyıldız ise ”Biz Piraziz’e Uğur getirmek için çalışıyoruz. AK belediyeciliği aziz ilçemize kazandırarak daha yaşanılır bir Piraziz inşa etmek istiyoruz. İnanıyoruz 1 Nisan sabahı güneş Piraziz’imize bir başka doğacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 18:38
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