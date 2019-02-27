AK Parti Palandöken Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı Erzurum AK Parti Palandöken İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM)partililerin yoğun ilgisiyle açıldı.

Erzurum AK Parti Palandöken İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM)partililerin yoğun ilgisiyle açıldı.

Palandöken İlçesinde yer alan Gazino Durağında yer alan Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışına AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Palandöken Belediye Başkan Adayı Muhammet Sunar, Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu ve çok sayıda partili katıldı.

Açılışta konuşan Palandöken Belediye Başkan Adayı Muhammet Sunar Cumhur İttifakının 31 Martta zafer ulaşacağını ifade ederek, “Cumhur İttifakı le birlikte artık şehrimizde daha güzel hizmetler olacak. Erzurumlu vatandaşlarımız emin olabilir ki bu şehir ve bu ilçe için elimizden gelen hizmeti yapacağız. Seçim Koordinasyon Merkezimizin şehrimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesilerek Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışı yapıldı.

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