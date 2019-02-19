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AK Parti, Özhaseki'yi Ankara adayı olarak İl Seçim Kuruluna bildirdi

Mehmet Özhaseki'nin ismi, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak İl Seçim Kuruluna sunuldu

19 Şubat 2019 Salı 18:10
AK Parti, Özhaseki'yi Ankara adayı olarak İl Seçim Kuruluna bildirdi

ANKARA (AA) - AK Parti Ankara İl Başkanlığınca, Mehmet Özhaseki'nin adı AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Ankara İl Seçim Kuruluna bildirildi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve beraberindeki heyet, adaylık dosyasını İl Seçim Kuruluna getirdi.

Özcan, çıkışta yaptığı açıklamada, diğer siyasi partilerin de başvurularını yaptığını hatırlatarak, "Bizler de ortak listelerimizle beraber, meclis üyeliklerimiz ile belediye başkan adaylıklarımızın başvurularını resmi olarak gerçekleştirdik." dedi.

Adayların Ankara'ya hayırlı olmasını temenni eden Özcan, şunları kaydetti:

"İnşallah güzel bir seçim maratonu olur, inşallah şehrimize hizmet edecek meclis üyeleriyle yerel parlamentoda da yeni yeni arkadaşlarımızı da görmüş olacağız. Şu anda MHP ile beraber Cumhur İttifakı olarak ilçelerimizde zaten ortak liste olarak giriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Mehmet Özhaseki'nin başvurusunu da bizzat kendimiz gerçekleştirdik. Gönül belediyeciliği anlamında da inşallah Ankara'da zaferle sonuçlandıracağımıza inanıyoruz. Şu anda herhangi bir eksiğimiz yok."

- Cumhur İttifakına uygun liste

Bir gazetecinin, "Sadece Büyükşehir Belediye Başkan adayının başvurusunu mu teslim ettiniz?" sorusuna Özcan, "Biz tabii ki Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı verdik. İlçelerde de ilçe başkanlarımızla, il başkanlığı olarak yetkili oluyoruz, bizler de yetkimizi il başkan yardımcılarımıza devrederek onlarda başvuruları yapmış oldular ilçe başkanlarımızla beraber. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımızın başvurusunu da bizzat kendimiz yapmak istedik." yanıtını verdi.

Özcan, "Ankara'da Cumhur İttifakı olarak tam bir mutabakat var mı?" sorusunu da "Bizim zaten Cumhur İttifakı'nda hiç böyle bir fire yok, Allah'a şükürler olsun. Hem MHP'deki arkadaşlarımız il teşkilatımız hem AK Parti'deki teşkilatlarımızla beraber Cumhur İttifakı'na uygun bir şekilde, güzel bir şekilde liste oluşturduk. Burada hiçbir şekilde gönül kırgınlığı veya bir şey yok." şeklinde yanıtladı.

"AK Parti listesi mi ortak liste mi, yoksa MHP ayrı mı?" sorusu üzerine Özcan, şunları kaydetti:

"Bütün hepsi Cumhur İttifakı adayımız zaten bizim, Etimesgut'ta, Gölbaşı'nda ve Polatlı'da MHP'nin adayları Cumhur İttifakı adayımız olarak burada kontenjan veya meclis üyelikleri şeklinde, bizim AK Parti'deki meclis üyelerimiz de MHP'deki listelere girerek meclis listelerinde yer buldular. Geri kalan yerlerde de MHP'deki meclis üyesi adaylarımız da bizim listelerimiz olarak tam bir Cumhur İttifakı olmuş oldu diye düşünüyoruz."

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 18:10
  1. AK Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan
  2. Ak Parti
  3. YSK
  4. Yüksek Seçim Kurulu

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