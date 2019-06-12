AK Parti Ordu Milletvekili Taşcı'nın annesi vefat etti

ORDU (AA) - AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşcı'nın annesi Rahime Taşcı (83) vefat etti. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde bir süredir tedavi gören Taşcı, akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Taşcı'nın cenazesi, yarın Fatsa ilçesine bağlı İslamdağ Mahallesi'ndeki İslamdağ Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında defnedilecek. Öte yandan Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Taşcı için sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı.

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