AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Hilmi Güler kimdir?

Mehmet Hilmi Güler, 1949 yılında Ordu’da doğdu ve ilk, orta ile lise eğitimini Ordu’da tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden (ODTÜ) Metalurji Mühendisi olarak mezun olan Güler, aynı üniversitede master ve doktora derecelerini de tamamladı. Akademik kariyerine ODTÜ ve Gazi Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaparak devam etti. Türk Uçak Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) ve TÜBİTAK’ta çeşitli görevlerde bulundu ve roket teknolojisi ile silah sistemleri üzerine çalışmalar yürüttü.

Profesyonel iş hayatına ERDEMİR’de Yönetim Kurulu Üyeliği yaparak başladı ve maliyet düşürme ile verimliliği artırma çalışmalarına katkıda bulundu. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Güler, yerli silah sanayinin gelişimine katkı sağladı.

Siyasi kariyerine AK Parti’nin kuruluş çalışmalarıyla başlayan Güler, partinin programının hazırlanmasında yer aldı ve çeşitli seçim çalışmalarında bulundu. 2002-2009 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini üstlendi ve bu süreçte enerji arz güvenliği ve çeşitli enerji projelerine liderlik etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde İGDAŞ’ta Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO olarak görev alan Güler, İstanbul’daki hava kirliliği ile mücadelede doğalgaz kullanımını yaygınlaştırma çabalarında bulundu. Etibank Genel Müdürlüğü ve Başdanışmanlık görevlerini de üstlenen Güler, Türkiye’nin enerji politikalarının şekillenmesinde önemli rol oynadı.

AGİT bünyesinde uluslararası alanda görev alan Dr. Güler, evli ve iki çocuk babasıdır. İleri düzey İngilizce bilgisine sahip olan Güler, halen Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi ve ICBC Yönetim Kurulu Üyeliği gibi önemli görevleri sürdürmektedir. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Ordu’nun gelişimi için çeşitli projeler üretmeye devam eden Güler, yerel ve ulusal kalkınmada etkin bir lider olarak tanınmaktadır.

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