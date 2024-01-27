AK Parti Ödemiş Belediye Başkan adayı Ali Hadim kimdir?

11 Temmuz 1965 tarihinde İzmir'in Ödemiş ilçesinde doğdu. Sırasıyla İnönü İlkokulu, İmam Hatip Ortaokulu, Ödemiş Endüstri Meslek Lisesi Tesviye Bölümü'nden mezun oldu.

Okul yıllarında başlayan tarım ve hayvancılık mesleğini sonraki yıllarda geliştirerek devam ettirdi. Bunun dışında 2. ve 3. ligde profesyonel futbol oynadı.

AK Parti'nin kurulmasıyla birlikte yönetim kurulu üyesi olarak siyasete adım atan Hadim, 2003 yılında Teşkilat Başkanlığı görevine getirildi.

2007 yılında yapılan kongreyle AK Parti Ödemiş İlçe Başkanlığı görevine seçildi, bu görevi 2014 yılına kadar sürdürdü.

Ziraat ve hayvancılığına devam eden Ali Hadim, evli ve iki çocuk babasıdır.

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