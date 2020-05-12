AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin gündemi değerlendiriyor

AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin, yeniakit.com.tr canlı yayınında Mehmet Özmen’in sunduğu programda Türkiye ve Niğde gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Mehmet Özmen: Sayın Başkan yayınımıza hoşgeldiniz. Niğde'de koronavirüsle ilgili son durumu konuşacağız. Sayın Başkanım Türkiye sizi tanısın istiyorum. Kimdir Mahmut Peşin.

Mahmut Peşin: 1977'de Niğde'de dünyaya geldim. Babam inşaat işçisidir. İlkokulumu köyümüzde tamamladım. Nevşehir Kozaklı'da İmam Hatip okudum. Daha sonra Niğde'de imamhatip lisesini bitirdim. Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesinde bilgisayar programcılığı eğitimi aldım. 2004 yılında Anadolu Üniversitesi ve Ahmet Yesevi Üniversitesinde yüksek lisans yaptım. Yazılım firmam var. 2014 yılında Niğde'de AK Parti Niğde Merkez İl Genel Meclisi üyeliği ve başkanlığı yaptım. 2 Ekim 2017 yılında AK Parti il Genel Başkanı olarak atandım.

İlimizin ihtiyaç ve sorunlarını STK ve milletimizle çalışarak gerekli yerlere ilettik. Yerel seçimlerde büyük bir başarıya imza attık. Bu yıl Temmuz ayında ertelenen ilçe kongrelerimizi de gerçekleştireceğiz. Koronavirüs sürecinde biz teşkilat olarak gerekli tedbirleri alarak her an vatandaşlarımızın içinde olduk. Tüm belediye ekpileri ve Valilik çalışanlarıyla iyi bir süreç yürüttük.

Niğde sağlık açısından iyi yatırımlar aldı. Koronavirüsle mücüdelede sağlık ekibi ve Valilik iyi bir mücadele verdiler. CPR cihazını temin ederek testleri gerçekleştirdik. Türkiye ortalamasının altında bir vaka orananına sahibiz. Din görevlileri, öğretmenler ve çalışanlar sahadaydı. Biz de teşkilat olarak vatandaşların ihtiyacını gidermeye gayret ettik. Niğde'de hazine destekli faizsiz olarak ertelenen krediden 3750 çiftçimiz faydalandı. 23279 aileye nakti yardım sağlandı. İlimizde 3 kamu bankasının 10 bin liralık ihtiyat desteği paketinden 4850 kişi faydalandı. İşe devam desteğinden 76 işletme faydalandı. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan bin kişi oldu. Ücretli öğretmenlerimizi de mağdur etmedik. 65 yaş üstü ailelerden 63500 aileye maske ve kolanya yardımında bulundu. Vefa grupları 15 bin aileye yardım etti. Niğde'de 754 bin adet maske dağıtıldı.