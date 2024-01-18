AK Parti Niğde Belediye Başkan Adayı Emrah Özdemir kimdir? Nereli, ne iş yapıyor?

2011 yılında AK Parti Niğde İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak siyasi arenaya giriş yapan birey, burada Seçim İşleri Başkanlığı gibi önemli görevleri üstlendi. 2013 yılında Niğde İl Başkanlığı görevine atanarak siyasi kariyerine daha da yüksek bir noktada devam etti ve bu görevini 2017 yılına kadar sürdürdü.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Niğde Belediye Başkanı olarak seçilen Özdemir, İngilizce konusundaki yetkinliği ile dikkat çekmektedir. Evli ve iki çocuk babası olan Özdemir, hem iş hem de aile hayatında başarılı bir denge kurmuştur.