AK Parti Niğde Belediye Başkan Adayı Emrah Özdemir kimdir? Nereli, ne iş yapıyor?
AK Parti Niğde Belediye Başkan Adayı Emrah Özdemir ile ilgili olarak "kimdir, aslen nereli, asıl mesleği nedir" gibi sorulara yanıt aranıyor. Detaylar haberimizde.
1980 yılında Niğde'de hayatına başlayan birey, eğitim hayatının tamamını Niğde'de geçirerek ilk, orta ve lise öğrenimini başarıyla tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olan bu kişi, profesyonel kariyerine aile şirketinde yönetim kurulu başkanı olarak adım attı. İnşaat Mühendisleri Odası Başkan Yardımcılığı görevini 2006-2011 yılları arasında başarıyla üstlendi.