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AK Parti Niğde Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti MKYK Üyesi Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız:- "Allah'ın izniyle 31 Mart, milletimizin yeniden dirilişinin tarihi olacaktır"

13 Ocak 2019 Pazar 16:21
AK Parti Niğde Aday Tanıtım Toplantısı

NİĞDE (AA) - AK Parti'nin Niğde'de 5 ilçe ve 23 belde belediye başkan adayları, düzenlenen törenle tanıtıldı.

5 Şubat Kapalı Spor Salonu'ndaki aday tanıtım toplantısına, ilçe ve beldelerden çok sayıda partili katıldı.

AK Parti MKYK Üyesi Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, törende yaptığı konuşmada, AK Parti'nin vesayetlere ve darbelere karşı mücadele ederken hizmetleri de aksatmadığını söyledi.

İnsan ve hizmet odaklı yönetim anlayışına sahip olduklarını belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Türkiye'de gerçek yerel kalkınma AK Parti ile başlamıştır. Vatandaşlarımızın daha fazla yönetime katılımını, yönetimde doğrudan temsilini ve idareyi denetlemesini sağlamak temel görevimizdir. Ülkemizde bütün yerleşim birimlerini yaşanabilir bir çevre haline getirmek ve şehirlerimizin her birinin bir veya birkaç özelliğini öne çıkarmak önceliğimizdir. Allah'ın izniyle 31 Mart, milletimizin yeniden dirilişinin tarihi olacaktır. Tüm renkler AK Parti'mizin gönül belediyeciliğinin tarihinin yazıldığı gün olacaktır."

AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergün de AK Parti'nin son 17 yıla damgasını vurduğunu ifade ederek, "Gerçekleştiremeyeceğimiz hiçbir sözü ve vaadi seçim meydanlarında vermedik. İşte bu yüzden AK Parti önce millet ve memleket diyenlerin partisidir." diye konuştu.

Ulukışla Belediye Başkanı Ali Uğurlu ise CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in Ulukışla'daki seçmen sayısı iddialarına ilişkin, "Ömer Fethi Gürer'e sesleniyorum. Ulukışla'ya hizmet için bir kere gelmedin. Ulukışla'da bir tane çivin yok ama gelip bizim tabelaları iyi takip ettin. 31 Mart'ta senin hesabını göreceğim." dedi.

Konuşmaların ardından, 5 ilçe ve 23 belde belediye başkan adayı kürsüye davet edildi.

İlçelerde, Bor'da Serkan Baran, Altunhisar'da Abdullah Arıöz, Çamardı'da mevcut başkan Yavuz Soylu, Ulukışla'da mevcut başkan Ali Uğurlu, Çiftlik'te mevcut Başkan Serkan Güzel aday gösterildi.

Beldelerde ise Karakapı'da Kamil Demiralp, Keçikale'de Şamma Öztürk, Bahçeli'de Zafer Tokgöz, Çukurkuyu'da İleri Koçak,Kemerhisar'da Yusuf Kurt, Azatlı'da Reşat Bolat, Bozköy'de Ömer Dalgıç, Divarlı'da Rüstem Cullaz, Aktaş'ta Hasan Ali Davarcı, Alay'da Sefa Erol, Bağlama'da Recep Yaşar, Değirmenli'de Yıldıray Tok, Dündarlı'da Mustafa Kamar, Edikli'de Ercan Şayhan, Gümüşler'de Refik Caymaz, Hacıabdullah'da Ahmet Takyan, Kaaratlı'da Emin Yılmaz, Kiledere'de İsmail Tereci, Konaklı'da Erdal Altın, Sazlıca'da Süleyman Görgülü, Orhanlı'da Erhan Bolat, Yeşilgölcük'te Yusuf Sağlam, Yıldıztepe'de Hacı Güngör, AK Parti'nin adayları oldu.

Programda, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Belediye Başkanı Rifat Özkan, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin ve Belediye Başkan Adayı Emrah Özdemir de birer konuşma yaptı.

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Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 16:21
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