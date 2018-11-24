AK Parti Nevşehir belediye başkan adayı kim oldu? Nevşehir AK Parti adayları 2019 listesi

Nevşehir AK Parti belediye başkan adayları son dakika gelişmesi. AK Parti 2019 yerel seçim belediye başkan adayları merak ediliyor. AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları sona ermesiyle birlikte şimdi gözler AK Parti’nin 2019 belediye başkanlık seçimleri için adaylarına çevrildi. Peki AK Parti belediye başkan adayları kim oldu? AK Parti Nevşehir belediye başkan adayı 2019 kimler? AK Parti Nevşehir belediye başkan adayı kim oldu?

Nevşehir belediye başkan adayı AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki AK Parti kurmayları 2019 yerel seçimlerde gösterilecek belediye başkan adaylarını belirlemek için ince eleyip sıkı dokuyor. AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları 16 Kasım Cuma itibariyle sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 40 ilin belediye başkan adaylarını 24 Kasım Cumartesi günü açıklanacağını söyledi. AK Parti’nin temayül yoklamasında bazı illerin belediye başkan adayları da netlik kazanmaya başladı.

AK Parti Nevşehir belediye başkan adayı kim?

AK Parti belediye başkan adayları 2019 isim listesi son dakika açıklandığı iddia edildi. Bu iddianın sahibi Son tv. AK Parti Nevşehir belediye başkan adayı Rasim Arı olduğu öne sürüldü. Rasim Arı Gençlik ve Spor Bakanlığı Daire Başkanı olarak olarak görev yapmakta.

AK Parti belediye başkan adayları listesi 2019 AK Parti belediye başkan adayları kim oldu?

Nevşehir 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Hasan Ünver % 52.5

MHP adayı Mehmet Varol % 42.7

CHP adayı Serkan Sağlamer % 1.9

Nevşehir 24 Haziran genel seçim sonuçları

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 68.07

Muharrem İnce: Yüzde 21.71

Meral Akşener: Yüzde 8.49

Temel Karamollaoğlu: Yüzde 1.01

Selahattin Demirtaş: Yüzde 0.52

Doğu Perinçek: Yüzde 0.20

Nevşehir 2018 genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı: Yüzde 71.34

Millet İttifakı: Yüzde 26.87

AK Parti: Yüzde 53.18

MHP: Yüzde 18.16

CHP: Yüzde 16.54

İYİ Parti: Yüzde 9.15

HDP: Yüzde 1.27

SP: Yüzde 1.18

AK Parti Nevşehir Milletvekilleri

Mustafa Açıkgöz

Yücel Menekşe

CHP Nevşehir Milletvekilleri

Faruk Sarıaslan