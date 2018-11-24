Rasim Arı AK Parti Nevşehir Belediye başkan adayı Ramir Arı Kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 Mart yerel seçimlerinde AK Parti’nin Nevşehir Belediye Başkan adayı olarak Rasim Arı’nın aday gösterildiğini açıkladı. Peki Rasim Arı kimdir? Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı nereli? AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı eskiden hangi görevde bulundu? Nevşehir AK Parti Belediye Başkan adayı Rasim Arı kaç yaşında?

Tüm Türkiye nefesini tuttu AK Parti belediye başkan adaylarının kim olduğunu merakla beklemeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların merakını AK Parti belediye başkan adaylarını açıklayarak giderdi. Erdoğan, Nevşehir Belediye Başkan adayının Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevini yapan Rasim Arı olduğunu açıkladı.

Rasim Arı kimdir?

Rasim Arı, 1975 Nevşehir doğumludur. 1989 yılında eğitim görmeye başladığı Nevşehir İmam Hatip Ortaokulu’nun ardından 1993 – 1996 yılları arasında Pendik İmam Hatip Lisesi’nde eğitim görmüştür. 1996 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisans eğitimine başlarken 2001 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olmuştur. Konya Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yüksek lisansını tamamlamıştır. 2001 yılında Maltepe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı olarak siyaset hayatına başlayan Arı, 2007 yılında AK Parti’den Nevşehir Milletvekilliği için Adaylığını koymuştur. 2002 yılında Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın Danışmanlığı görevine getirilmiş bürokrasi hayatına sırasıyla Devlet Bakanı Güldal Akşit ve Nimet Çubukçu’nun Danışmanı olarak devam etmiştir. 2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği’ne görevine atanan Arı, 2015 yılından itibaren atandığı Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevini sürdürmektedir.