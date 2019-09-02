AK Parti MYK'dan Davutoğlu hakkında flaş karar! AK Parti MYK'dan ihraç kararları geldi. AK Parti'de Ahmet Davutoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Abdullah Başçı ve Selçuk Özdağ'ın kesin ihraç istemiyle merkez disiplin kuruluna sevk edildi.

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