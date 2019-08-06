AK Parti MYK toplantısı sona erdi

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı 2 saat 40 dakika sürdü.

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