0553 313 94 23

AK Parti MYK toplantısı sona erdi

25 Haziran 2019 Salı 20:44
AK Parti MYK toplantısı sona erdi

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 4,5 saat sürdü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 20:44
  1. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu
  2. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Para vermeyen babasını darp etti
    1. Para vermeyen babasını darp etti
    2. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo..
    3. Trump’ın damadı Kushner,..
    4. Dilipak: İmamoğlu AK Parti'de olsaydı...
    5. Kerkenez yavrularına itfaiye sahip çıktı
    6. Cezayir'de "Buteflika rejiminin..
    7. Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Görevi..
    8. Yeni Malatyaspor ilk antrenmanını yaptı
    9. Giresun’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a..
    10. Beşiktaş'ta Halilagic ile yollar ayrıldı
    11. İtalya çeyrek finalde
    12. 100 bin askere erken terhis!
    13. Ürdün'de Bahreyn Çalıştayı protesto..
    14. Evkur Yeni Malatyaspor’da yeni sezon..
    15. Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası
    16. Çağlar Aytar kimdir?
    17. Uyuşturucu zanlısı 2 kişi tutuklandı
    18. Oto ekspertizli dolandırıcılık..
    19. Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü belli oldu
    20. Kılıçdaroğlu'ndan AK Partililere..
    21. AK Parti MYK toplantısı sona erdi
    22. Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2019 taban..
    23. LGS birincisi Zeynep, başarıya yanlış..
    24. Cebelitarık’ta rafineri patladı,..
    25. İlkokula başlama yaşı 69 aya çıkarılıyor
    26. Düzce’de jandarmadan kaçak içki..
    27. TEMSA Romanya'da ihale kazandı
    28. MİT'ten yeni hamle: Hem gözleyecek hem..
    29. İzmir'de sera yangını
    30. Fenerbahçe'de altyapı teknik sorumlusu..
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı