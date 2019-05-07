AK Parti MYK Toplantısı

ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız MYK'de birimlere talimat vermiştir. Hangi birim İstanbul seçimleriyle ilgili olarak ne yapacağının talimatını almıştır ve çalışmaya başlamıştır." dedi.

Çelik, parti genel merkezinde yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Bir gazetecinin TÜSİAD'ın, "Ekonomik ve demokratik reform gündemine odaklanmamız gereken bu dönemde seçim ortamına geri dönmek kaygı vericidir" şeklindeki açıklamasına yönelik değerlendirmesinin sorulması üzerine Ömer Çelik, "Maalesef TÜSİAD'da da aynı sendrom var. TÜSİAD, YSK'nin yetkilerine sahip bir kurum değil fakat TÜSİAD sürekli kaygılanmakla meşgul bir kurum. Her ne siyasi tartışma olsa kutuplaşmaktan, kaygıdan bahsediyor. Türkiye'nin reform süreciyle ilgili ekonomiye odaklanmasıyla ilgili herhangi bir aksama yok. Türkiye hem İstanbul seçimini yapabilecek hem reform sürecine odaklanabilecek hem ekonomiyle ilgili hem demokratikleşmeyle ilgili süreçleri güçlü bir şekilde ilerletebilecek bir ülke." diye konuştu.

"Biz terörle mücadelenin en zor, en çetin olduğu zamanlarda bu reform süreçlerini işletmişiz." ifadesini kullanan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani şunu mu demek istiyor? Herkes bu şekilde konuştuğu zaman 'bütün bu şüpheleri, hukuki haklarınızı bir kenara bırakın, bütün bu usulsüzlüklere rıza gösterin biz sizin demokrat olduğunuza karar verelim o zaman da sizin ekonomik davranışlarınızla ilgili iyi not verelim.' böyle bir yaklaşım olabilir mi? TÜSİAD, ne YSK'nin hangi süreci nasıl bir gerekçeyle yönettiği konusunda bilgi sahibidir ne bizim YSK'ya sunduğumuz belgeleri incelemiş durumdadır. Tam tersine Türkiye'de millet iradesi adına karar veren Yüksek Seçim Kurulunun hukuk temelinde ortaya koyduğu bir kararın ve netice olarak millet iradesine başvurmak üzere seçime gidilecek olmasının TÜSİAD gibi bir kurumda kaygı uyandırması bizim açımızdan kaygı vericidir. Demokratik, hukuki süreçlere saygı bekliyoruz, bu en çok iş dünyasının işine gelir. İş dünyasının herhangi bir meselesini aksatmayacak bu seçimler ama bütün kurumlar birbirinin işine karışmaya başlarsa o zaman asıl kaygı duyulması gereken mesele o olur."

- "Seçim kampanyamızda radikal bir değişiklik yapmayacağız"

Sözcü Çelik, seçim sonrası öz eleştiri yaptıkları hatırlatılarak, "Bu çerçevede seçim kampanyasını değiştirecek misiniz, nasıl bir seçim kampanyası izleyeceksiniz?" şeklindeki bir başka soru üzerine, her seçimden sonra siyasi partilerin öz eleştiri yaptıklarını söyledi.

Kendilerini çok sıkı eleştiren bir parti olduklarına işaret eden Çelik, seçim sonuçlarıyla ilgili öz eleştirileri yaptıklarını, bunun en temelinde de ellerinde olan yerleri neden kaybettikleri, alabilecekleri yerleri neden alamadıkları ve aldıkları yerlerde de oyu neden daha fazla artıramadıkları gibi konuların yer aldığını dile getirdi.

Ömer Çelik, "Bunları tabii ki değerlendireceğiz ama dün ve bugün birbirinden farklı, 15 gün önceyle 15 gün sonrası da birbirinden farklı. Tabi ki seçim çalışmamızda seçim kampanyamızda radikal bir değişiklik yapmayacağız ama tabi ki birtakım 15 gün öncesiyle 15 gün sonrasının psikolojisi, ortamı farklı, yeni bir karar ortaya çıktı, bununla ilgili çalışmalarımızı Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız MYK'de birimlere talimat vermiştir. Hangi birim İstanbul seçimleriyle ilgili olarak ne yapacağının talimatını almıştır ve çalışmaya başlamıştır." dedi.

Seçimler sonuçlanıncaya kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kimin yürüteceğine ilişkin bir başka soru üzerine ise Çelik, "5393 sayılı Belediye Kanununun 45-46. maddeleri bunu açıklıyor. Mazbata iptali söz konusu olduğunda normal şehirlerde valinin yetkisine geçiyor, büyükşehirlerde İçişleri Bakanlığının yetkisine geçiyor." ifadesini kullandı.

Sözcü Ömer Çelik, Keskin ve Yusufeli'nde kaymakam atandığını anımsatarak, "Dolayısıyla büyükşehir söz konusu olduğu ve mazbata iptali söz konusu olduğu için 5393 sayılı kanunun 45-46. maddesine göre İçişleri Bakanlığı yetkilidir, onlar birini görevlendireceklerdir. İçişleri Bakanımızın uhdesindedir bu süreç." diye konuştu.

Bir gazetecinin, "YSK'nin kararına göre aynı zarftan çıkan oy pusulalarından yalnızca bir tanesinin iptal edilmesine ilişkin değerlendirmenizi alabilir miyiz?" sorusu üzerine Çelik, ilçelerde de başvuruları bulunduğunu ancak bu başvurularına yönelik olumsuz kararların çıktığını hatırlattı.

Ömer Çelik, "Bizim önümüzdeki karar bizi bağlayan bir karar. Bununla ilgili bir sürü belge verdik biz, çeşitli ilçelerle ilgili, bahsettiğiniz konularla ilgili belge verdik ama sonuç olarak bu kararı verdi YSK. Burada tabi ki o itirazlarımızla ilgili olumsuz karar çıkmasından memnuniyet duymuyoruz ama karara uymak durumundayız. Bu karar itirazlarımıza uygun bir karar olmuştur bundan memnuniyet duyuyoruz, buna da uyacağız. Ama bu bahsettiğiniz konularla ilgili verdiğimiz belgeler, bilgiler, karşı tarafın verdiği belgeler bilgiler için de bunu YSK'nin gerekçeli kararında net bir şekilde göreceğiz. Bizim pek çok itirazımız reddedildi, bu itirazımız kabul edildi. Dolayısıyla biz bu sonuçla şu anda bağlıyız, bu sonuç çerçevesinde hareket edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM'nin seçim sürecinde çalışıp çalışmayacağına ilişkin soru üzerine Çelik, Meclis'in çalışma takviminin kendi takdirinde olduğunu, kendisinin bir şey söylemesinin doğru olmayacağını söyledi.

Ömer Çelik, Meclis'in önünde önemli konular bulunduğuna dikkati çekerek, "Arkadaşlarımız bir çalışma üzerindeler, tabi diğer partilerle de bunu paylaşacaklar ama tabi ki Meclis'in yapacağı işler var, Meclis çalışacak. Bizim parti olarak görüşümüz Meclis'in belli bir dönem çalışması yönünde." şeklinde konuştu.

- "Yolumuza devam ediyoruz"

"Seçimde AK Parti'nin adayının tekrar Binali Yıldırım olup olmayacağı" ile ilgili soruya Çelik, "Bu konuda bir gündemimiz yok, yolumuza devam ediyoruz." karşılığını verdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, seçimin yenilenmesinde sandık kurullarındaki usulsüzlüklerin gerekçe gösterildiği hatırlatılarak, muhalefetin sandık kurullarıyla ilgili eleştirilerinin belirtilmesi üzerine, kendilerinin itirazlarda bulunduklarını ve belgeleri teslim ettiklerini ifade etti.

Burada öne çıkan birkaç nokta bulunduğunu belirten Çelik, "Yüksek Seçim Kurulunun karar verdiği bir konu ve o konunun içeriğiyle ilgili benim yorum yapmam doğru olmaz. Ben Yüksek Seçim Kurulunun bu kararı nasıl bir gerekçeli karara dayandıracağını görmüyorum sadece sonuçla ilgili konuşuyorum." dedi.

Gerekçeli karar yayınlandıktan sonra bu soruya daha ayrıntılı cevap verebileceğini ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Bütün bu itirazlar içerisinde elemiş ve Yüksek Seçim Kurulu buna karar vermiş dolayısıyla şu aşamada bizi bağlayan şey bu. Siyasi polemik yapacaksak, yürüteceksek tabi bu mesele yürüyecektir. Bizim bazı ilçelerle ilgili yaptığımız itirazlar, başka noktalarda yaptığımız itirazların kabul görmemesi gibi noktalar da bizim açımızdan şayanı hayret olmuştur, buna hayret etmişizdir ama şimdi onu tartışacağımız bir mesele değil. Bizim de mutsuz olduğumuz, rakiplerimizin de mutsuz olduğu pek çok konu var ama sonuç olarak onlarda hangi içerikle, hangi yaklaşımla, hangi içtihatla, hangi gelenekle, argümanlarla karar vermiştir onu şu anda bu açıklamadan göremiyorum ben. O açıklamayı, gerekçeli kararı okuduğumuz zaman tekrar huzurunuza çıkarız ve o sorularınıza ayrıntılı bir şekilde cevap veririz."

Ömer Çelik, Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın, "Ekrem İmamoğlu'na bu süreçte hak etmediği bir popülerliği biz kendi ellerimizle verdik." şeklindeki ifadelerinin hatırlatılması üzerine, "Biz siyaset yapıyoruz, siyaset konusunda da tecrübeli bir partiyiz. Biz kendi tezlerimizi aktarıyoruz, görüşlerimizi aktarıyoruz rakiplerimiz de bu şekilde davranıyorlar. Biz AK Parti olarak kendi hikayemizi yazmaya devam ediyoruz, kendi hikayemizi güçlendirmeye odaklanıyoruz. Başkalarının yani rakiplerimizin hangi hikayeler içinde yer aldığı ya da o hikayelerin reyting düzeyinin ne olduğu bizi çok ilgilendirmiyor. AK Parti kendi hikayesine odaklı, kendi siyasi hikayesini sürekli olarak kuvvetlendiren bir partidir." değerlendirmesini yaptı.

Her seçimde olduğu gibi millet iradesine gitme ve milletin talimatını almanın demokrasiyi güçlendiren bir unsur olduğunu söyleyen Çelik, seçim sonucunun hayırlı olmasını diledi.

Ramazan ayının bereket ve sükunet içerisinde geçmesini temenni eden Çelik, "Gazze'den dünyanın başka yerlerine kadar çok acı haberler alıyoruz. Umarım Ramazan ayında en azından bu acı haberlere ara verildiği bir dönem olur. Hepimizin duası başta Gazze olmak üzere dünyadaki bütün mazlumlarla beraber." ifadelerini kullandı.

(Bitti)