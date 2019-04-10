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Seçim 2019 Sayfası

AK Parti MYK toplandı

10 Nisan 2019 Çarşamba 16:54
AK Parti MYK toplandı

ANKARA (AA) - AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

31 Mart yerel seçimlerinden sonra gerçekleşen ilk MYK toplantısı saat 16.50'de başladı. AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı basına kapalı gerçekleşiyor.



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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 16:54
  1. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK)
  2. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

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