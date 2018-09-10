AK Parti MYK, Erdoğan başkanlığında parti merkezinde toplanacak
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün saat 14.00'te parti merkezinde toplanacak.10 Eylül 2018 Pazartesi 11:51
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve Genel BaşkanRecep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezinde yapılacak MYK toplantısı saat 14.00'de başlayacak.
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