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AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek Varto’da

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ve beraberindekiler, Varto ilçesinde bir dizi ziyarette bulundular.

29 Mart 2019 Cuma 13:31
AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek Varto’da

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ve beraberindekiler, Varto ilçesinde bir dizi ziyarette bulundular.


Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, beraberindeki AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ve partililerle Varto İlçe Başkanlığını ziyaret etti. AK Parti Varto Belediye Başkan Adayı Muhammed Lütfi Turgut ve partililerle bir araya gelen Şimşek, daha sonra Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz’ı makamında ziyaret etti.


Kaymakam Erkan Kaçmaz, ziyaretlerinden dolayı AK Parti heyetine teşekkür ederek, ilçenin önemli sorunlarını ilettiklerini dile getirdi.


Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz’la birlikte bir araya geldikten sonra İlçe Jandarma Komutanlığını ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret eden heyet, esnafla da bir araya geldi.


Şimşek ve beraberindekiler, daha sonra Varto ilçesinden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 13:31
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