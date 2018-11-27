AK Parti Muş belediye başkan adayları 2019 kim oldu? Muş AK Parti belediye başkan adayları

Muş AK Parti belediye başkan adayları son dakika belli oldu mu? AK Parti 2019 yerel seçimlere her seçim olduğu gibi yine iddialı girmeye hazırlanıyor. AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesi merak edimeye devam edilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkan adaylarını bugün de açıklıyor. Peki AK Parti Muş belediye başkan adayı kim oldu? AK Parti Muş belediye başkan adayları 2019 listesinde Muş AK Parti belediye başkan adayıları kim oldu?

AK Parti Muş Belediye Başkan adayları merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019 yerel seçimlerde partisini temsil edecek 40 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti’nin açıklanan belediye başkan adayları listesinde AK Parit Gaziantep Belediye Başkan adayı Fatma Şahin, Kocaeli AK Parti Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Menderes Türel, Samsun AK Parti belediye başkan adayı Mustafa Demir, AK Parti Malatya Belediye Başkan adayı Selahattin Gürkan oldu. 20 ilin belediye başkan adayı daha Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Peki AK Parti Muş Belediye Başkan adayı kim olacak? AK Parti Muş Belediye Başkan adayları 2019 listesinde kimler var? AK Parti Muş belediye başkan adayları merak ediliyor.

Muş 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Feyat Asya % 48.5

HDP adayı Nimet Sezgin % 40.8

SP adayı Muhyettin Aytunç % 3.7

Muş 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

HDP: Yüzde 54.72

AK Parti: Yüzde 32.54

İYİ Parti: Yüzde 4.31

MHP: Yüzde 3.63

CHP: Yüzde 2.00

SP: Yüzde 0.89

HDP Muş Milletvekilleri

Gülistan Kılıç Koçyiğit

Mensur Işık

Şevin Coşkun

AK Parti Muş Milletvekili

Mehmet Emin Şimşek

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