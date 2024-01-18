AK Parti Muş Belediye Başkan Adayı Feyat Asya kimdir? Nereli, ne iş yapıyor?

Lisans eğitimini ise İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde başarıyla tamamladı. Ayrıca, ilahiyat önlisans programından da mezun olan Asya, Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisansını gerçekleştirdi. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Çalışma hayatına 1991 yılında Muş Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü'nde laborant olarak adım atan Asya, ardından 1995 yılında Muş İl Müftülüğü’nde memur olarak görevine devam etti. Bu süreçte 2005 yılında Personel Şefi, 2007 yılından itibaren aynı kurumda Personel, İdari ve Mali İşler Şube Müdürü olarak görev aldı. 2014-2019 yılları arasında Muş Belediye Başkanlığı görevini üstlenerek belediyecilik alanındaki deneyimini artırdı. 2019 yerel seçimlerinde ikinci kez Muş Belediye Başkanlığı'na seçilen Asya, bu görevini başarıyla sürdürmektedir.

Sivil toplum çalışmalarında etkin rol alan Asya'nın çeşitli görevleri şu şekildedir:

Türkiye Diyanet Vakfı Muş Şube Yönetim Kurulu Üyeliği (1997-2013)

Diyanet-Sen Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyelik ve Başkanlığı (2002-2011)

Diyanet-Sen Muş Şube Yönetim Kurulu Başkanlığı (2001-2013)

Memur-Sen İl Başkanlığı (2012-2013)

Memur-Sen Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyeliği (2011-2013)

Muş İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği Kurucu Üyeliği (2012-2013)

Diyanet Spor Kulübü Kurucu Üyeliği (2011-2013)

Muş Belediyesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği (2010-2013)

Muş Sivil Toplum Platformu Üyeliği (2011-2013)

Ayrıca, Asya'nın uluslararası düzeyde görev aldığı organizasyonlar ve çalışmalar şunlardır:

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