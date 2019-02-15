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Ak Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Alparslan Belin:

Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Gökçen Özdoğan Enç’i seçim çalışmaları boyunca yalnız bırakmayan Ak Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Alparslan Belin vatandaşın lafa değil, icraata baktığını belirterek “Adayımızın 55 projesi hayata geçtiğinde binlerce Muratpaşalıya istihdam sağlanacak” dedi.

15 Şubat 2019 Cuma 11:41
Ak Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Alparslan Belin:

Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Gökçen Özdoğan Enç’i seçim çalışmaları boyunca yalnız bırakmayan Ak Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Alparslan Belin vatandaşın lafa değil, icraata baktığını belirterek “Adayımızın 55 projesi hayata geçtiğinde binlerce Muratpaşalıya istihdam sağlanacak” dedi.



Muratpaşa’da kadının gücü


Ak Parti’nin Muratpaşa dahil 3 ilçede kadın aday çıkarmasını demokrasi adına herkesin örnek alması gerektiğini söyleyen İlçe Başkanı Belin, seçim çalışmalarını değerlendirdi. Muratpaşa’da kadının gücünün sokakta vatandaşı teveccühü ile karşılandığını ifade eden Belin, “Adayımız Gökçen ÖzdoğanEnç, gerek siyaset, gerekse bürokraside mecliste kazandığı deneyimlerini Muratpaşalılar için hayata geçirecek. Enç’ın enerjisi, samimiyeti ve güveni ilçenin tamamını sardı. 31 Mart’ta sandıklardan adayımız çıkacak.” diye konuştu.



Vatandaşın oyunu çantada keklik görenler bir selamı esirgiyor


Seçim dönemlerinde herkesin boş gündemlerle meşgul olduğunu iddia eden Belin, şöyle konuştu: “Herkes konuşuyor. Ne konuşuyor, nereye konuşuyor belli değil. Onlar konuşsun herkes dinlesin bir de inansın istiyorlar. Kimse vatandaşı dinlemiyor. Çünkü vatandaşın oyunu çantada keklik görenler bir selamı esirger hale gelmiş durumda. Oysaki adayımız Enç’in 55 projesi hazırlanırken bizler her şeyi düşündük. Her alanda hizmet üretirken, diğer taraftan da Muratpaşa’da nasıl istihdam oluştururuz sonucuyla kararlar aldık.”



Göz boyamıyoruz


Kadın ve Çocuk Sosyal Yaşam Merkezi’nden, Planetaryum ve Robotik Kodlama Merkezi’ne kadar Muratpaşa’da hayata geçirilecek projelerde Muratpaşalıların üretime dahil olacağının altını çizen Belin, “Binlerce gencimiz iş imkanını yaşadığı ilçede bulacak. Bir ve birlik olacağız, Muratpaşa’da birlikte üreteceğiz. Vatandaşımız çok iyi biliyor ki; yönetim anlayışımız göz boyayacak sözler sarf etmek değil, emek vererek birlikte ortaya çıkardığımız projelerimizdir. Bunu da en iyi Antalyalılar bilir.” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 11:41
  1. doğa

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