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AK Parti Muğla Büyükşehir Adayı Nil Hıdır projelerini açıkladı

Cumhur İttifakı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Nil Hıdır’ın proje tanıtım toplantısı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

10 Mart 2019 Pazar 19:25
AK Parti Muğla Büyükşehir Adayı Nil Hıdır projelerini açıkladı

Cumhur İttifakı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Nil Hıdır’ın proje tanıtım toplantısı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya, Muğla Ak Parti Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Ak Parti ve MHP İl Başkanları, Cumhur İttifakı’nın ilçe belediye başkan adayları, partililer ve vatandaşlar katıldı.


Toplantının açılışında MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz ve Ak Parti İl Başkanı Kadem Mete, seçim sürecine ilişkin birlik, beraberlik mesajı verdiler.


Milletvekili Yelda Erol Gökcan’ın konuşmalarının ardından sahneye çıkan Cumhur İttifakı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Nil Hıdır, Muğla’ya yönelik projelerini anlattı.


"Tüm ürünler tek marka altında toplanacak"


Hıdır, ilk olarak Muğla’da tarımda markalaşma stratejisini anlattı. Hıdır, "İlimizde üretilen tüm tarımsal ve hayvansal ürünler tek bir marka altında toplanacak. Ürünler üreticimizden alınarak entegre tesislerimizde işlenecek ve satışa hazır hale getirilecek. Satış öncesi ve sonrası tüm pazarlama ve lojistik desteğin sağlanacağı bu şirkette Muğlalı üreticiler hissedar olabilecekler. Markanın adı ve amblemi ise yarışma sonrası referandum ile belirlenecek" dedi.


"Menteşe’ye Yeni Şehir Stadyumu"


Mehmet Nil Hıdır, ardından Yaşayan Yörük Köyü, Hızlı Feribot, Termal Turizm, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Dalaman’a yat kruvaziyer limanı, Millet Bahçesi, Menteşe’ye Yeni Şehir Stadyumu ve yine kent merkezinde 1500 araç kapasiteli yeraltı otoparkı, kent girişlerinde üst geçit projelerini katılımcılara anlatarak açıkladı. Hıdır, "Tüm ilçelerimizde doğalgaz çalışmaları hızlanacak. Sandras Suyu yatırım programına alınarak yapılacak proje bu yıl gerçekleştirilecek. Köyceğiz’de botanik bahçe kuracağız. Ula-Akyaka’da tüm yapımcı ve yönetmenlerin kullanımına açık Uluslararası Sinema Platformu kurulacak. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik Sosyal Market projesini hayata geçireceğiz" diye konuştu.


Hıdır’ın Muğla için açıkladığı diğer projeler "Mutlu Anneler Mutlu Aileler, Çorba Çeşmesi, Temiz Evler, Açık Pazar Yerinde Bebek Odaları, Sokak Hayvanları, Whatsapp İletişim Hattı, Büyükşehir Sanat ve Meslek Kursları, Esnaf Yabancı Dil Öğreniyor, Büyükşehir Çocuk Meclisi, Mahalleme Havuz Geldi, Çocuk Kulübü, Bilgi Evleri, Kariyer, Rehberlik, Eğitim ve Danışma Merkezi, Akıllı Teknoloji, Lise Yaz Kampı, Ulu Çınarlar, Down Kafe, Engelli Evleri, Ben Hergün Varım, Modern Çöp Depolama Tesisleri, Kanalizasyon, yerel mimariye uygun Tek Tip Muhtarlık ve Tek Tip Taksi projelerinden oluştu.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 19:25
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