AK Parti 2019 yerel seçim belediye başkan adayları merak ediliyor. AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları sona ermesiyle birlikte şimdi gözler AK Parti’nin 31 Mart 2019 belediye başkanlık seçimleri için adaylarına çevrildi. Peki AK Parti belediye başkan adayları ne zaman belli olacak? AK Parti belediye başkan aday isimleri kimler? AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye belediye başkan adayı kim oldu? AK Parti'nin Muğla adayı Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon mu? Mehmet Kocadon kimdir? Mehmet Kocadon hangi partiden?

AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimindeki AK Parti kurmayları 2019 yerel seçimlerde gösterilecek belediye başkan adaylarını belirlemek için ince eleyip sıkı dokuyor. AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları 16 Kasım Cuma itibariyle sona erdi. AK Parti Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve ismi AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçen Mehmet Özhakesi, AK Parti belediye başkan adaylarını bir hafta içinde açıklamaya başlayacaklarını söyledi. AK Parti’nin temaül yoklamasında bazı illerin belediye başkan adayları da netlik kazanmaya başladı. AK Parti’nin yapmış olduğu temaül yoklamasında Muğla Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ismi geçiyor. Peki Mehmet Kocadon kimdir? Mehmet Kocadon hangi partiden belediye başkanı?

2014 Bodrum yerel seçim sonuçları

CHP adayı Mehmet Kocadon % 50.8

MHP adayı Mehmet Tosun % 36.4

AK Parti adayı Ali Server Yazgan % 8.5

Mehmet Kocadon, 1963 yılında Bodrum’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bodrum’da tamamladı. 1992-1999 yılları arasında Bodrum Ticaret Odası Meclis Üyeliği, 1993-1999 yılları arasında Demokrat Parti’de Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 1999 yılı yerel seçimlerinde, yeni kurulan Ortakent-Yahşi Belediyesi’ne başkan adayı oldu. Aldığı % 57oranındaki oyla kazandığı Ortakent-Yahşi Belediye Başkanlığı görevine başladı. Hızlı ve doğru kararlarla Ortakent-Yahşi Beldesi’nin çehresini değiştirirken doğasını da koruyan Mehmet Kocadon yapılaşmanın önünü keserek, bugün bile Bodrum Yarımadası’nın parmakla gösterilen beldesini yarattı.

2004 yerel seçimlerinde yeniden Ortakent-Yahşi Belediyesi’nde başkanlık görevine aday oldu ve % 75 oy alarak 2. kez başkanlık görevini üstlendi. Toplamda 10 yıl olmak üzere 2 dönem üst üste, Ortakent-Yahşi halkının tam desteği ile beldede Başkanlık görevini başarıyla sürdüren Mehmet Kocadon, 2009 yılı yerel seçimlerinde Demokrat Parti’den Bodrum Belediye Başkanlığı’na adaylığını koydu. Bodrum halkının onayıyla Bodrum Belediye Başkanlığı görevine gelen Mehmet Kocadon, 6 Nisan 2009 tarihinde görevi resmen teslim aldı ve bu tarihten itibaren Bodrum’un giderek kaybolmaya yüz tutan değerlerini korumaya ağırlık veren çalışmalar gerçekleştirdi. Kocadon, 30 Mart 2014 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde % 50.8 oy alarak büyükşehir yasası kapsamında Bodrum Yarımadasındaki tüm belde belediyelerinin kapanmasının ardından, Bodrum Yarımadasının Belediye Başkanı seçildi.

4 dönemdir Bordum'u yönetiyor

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, bugüne kadar Bodrum Otelciler Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Bodrum Devlet Hastanesi Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Bodrum Spor Yönetim Kurulu Üyeliği, Ortakent-Yahşi Spor Derneği Kurucu Üyeliği, Bodrum Vergi Dairesi Yeminli Takdir Komisyon Üyeliği, Bodrum İlçesi Demokrat Parti Yönetim Kurulu Üyeliği, Bodrum Adliyesi Bilirkişi Üyeliği, Bodrum Fenerbahçeliler Derneği Başkanlığı ve Bodrum Devlet Hastanesi Derneği Denetleme Kurulu Üyeliği görevlerini başarıyla yerine getirmiş deneyimli bir yönetici ve iş adamıdır. Mehmet Kocadon, halen sürdürdüğü Bodrum Belediye Başkanlığı görevinin yanı sıra, Bodrum Yarımadası Tanıtma Vakfı Başkanlığı görevine de devam etmektedir. Dört dönem sürdürdüğü Belediye Başkanlığı görevine, 30 Ağustos 2013 tarihi itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi’nde devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.