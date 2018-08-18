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AK Parti MKYK'da liste dışı kalan bomba isimler

AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresini gerçekleştirdi. AK Parti hem MKYK hem deMDK üyelerini yeniledi. AK Parti 60 kişilik yeni MKYK üyeleri belirlenirken, Bekir Bozdağ, Abdülhamit Gül, Süleyman Soylu ve Berat Albayrak’ın da aralarında bulunduğu 29 isim liste dışı kaldı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 17:10
AK Parti MKYK'da liste dışı kalan bomba isimler

AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresini gerçekleştirdi. AK Parti hem MKYK hem de  MDK üyelerini yeniledi. AK Parti 60 kişilik yeni MKYK üyeleri belirlenirken, Bekir Bozdağ, Abdülhamit Gül, Süleyman Soylu ve Berat Albayrak’ın da aralarında bulunduğu 29 isim liste dışı kaldı.

Ali Aydınoğlu, Abdülhamit Gül, Asuman Erdoğan, Bekir Bozdağ, Berat Albayrak, Burhan Kuzu, Bülent Karakuş, Cahit Özkan, Ethem Sancak, Fevzi Şanverdi, İsa Sinan Göktaş, İshak Gazel, İsmail Emrah Karayel, Mehmet Eker Yılmaz, Mehmet Mehdi Eker, Mehmet Muş, Mustafa Savaş, Mustafa Yel, Ravza Kavakçı Kan, Recep Uncuoğlu, Rümeysa Kadak, Süleyman Soylu, Tamer Dağlı, Yasemin Atasever, Zeki Aygün, Zelkif Kazdal, Zeyid Aslan Zeynep Alkış yeni listede yer almadı.

İşte yeni MKYK'da yer alan isimler:

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 17:10
  1. Muş
  2. Aydın
  3. ak parti mkyk liste dışı kalanlar
  4. Süleyman Soylu
  5. berat albayrak
  6. bekir bozdağ
  7. Efkan Ala
  8. abdülhamit gül
  9. burhan kuzu
  10. Ethem Sancak

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