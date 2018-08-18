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AK Parti MKYK üyeleri listesi 2018

AK Parti en son 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'ni 21 Mayıs 2017’de yapmıştı. 24 Haziran seçimleri öncesiil ve ilçe teşkilat seçimlerini yapan AK Parti, şimdi de Genel Başkanlık seçiminin yanında MKYK ve MDK, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu ile Siyasi Erdem ve Etik Kurulu için seçimler yapılacak.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 08:31
AK Parti MKYK üyeleri listesi 2018

AK Parti en son 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'ni 21 Mayıs 2017’de yapmıştı. 24 Haziran seçimleri öncesi  il ve ilçe teşkilat seçimlerini yapan AK Parti, şimdi de Genel Başkanlık seçiminin yanında MKYK ve MDK, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu ile Siyasi Erdem ve Etik Kurulu için seçimler yapılacak.

Kurulduğu günden bu yana her sandıktan büyük bir başarıyla çıkan AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi’ni yapıyor. Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen AK Parti kongresinde büyük bir heyecan var. AK Parti Genel Başkanı seçiminin yanında AK Parti yeni MKYK ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri yeniden belirlenecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra ilk kongresini yapacak olan parti, yeni sisteme göre tüzüğünde de değişikliğe gidecek. AK Parti kulislerinde, 50 kişilik Merkez Karar Yürütme Kurulu'nun (MKYK) 'Tecrübe ve gençlik' dengesi kurularak oluşturulacağı değerlendirilmesi yapılıyor. AK Parti kulislerinde, partinin en yetkili karar organı olan 50 kişilik Merkez Karar Yürütme Kurulu'nun (MKYK) en az yarısının değişmesine kesin gözüyle bakılırken, yeni yönetim yapısında gençler ve kadınların daha fazla sayıda temsil edileceği belirtiliyor.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) listesini 'Tecrübe ve gençliği' buluşturacak şekilde oluşturacağı ifade edilirken, eski bakanlar Mehmet Özhaseki ve Fatma Betül Sayan Kaya'ya da parti yönetiminde yer verilebileceği kaydediliyor. Ayrıca, halen bakanlık görevini yürüten Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da MKYK'da yer almalarına kesin gözüyle bakılıyor

21 MAYIS’TA YAPILAN 3. OLAĞAN ÜSTÜ KURULTAYDA MKYK'DA LİSTESİNE GİREN İSİMLER ŞUNLAR OLMUŞTU

Binali Yıldırım

Bülent Karakuş

Cahit Özkan

Elhem Sancak

Hacı Ahmet Özdemir

 

Harun Karacan

H. Kübra Öztürk

İbrahim Halil Yıldız

İsa Sinan Göktaş 

Mehmet Emin Yılmaz

Recep Uncuoğlu

Rümeysa Kadak

Süleyman Soylu

Tamer Dağlı

Yasemin Atasever

Zeki Aygün

Zelkif Kazdal

Mevcut MKYK'dan yeni listede yer almayanlar

Mevcut MKYK'da görev yapan Ayhan Ogan, Ayşe Sula Köseoğlu, Edibe Sözen, Emine Nur Günay, Fatma Seniha Nükhet Hotar, Fatma Güldemet Sarı, Fazilet Dağcı Çığlık, Hüseyin Özbakır, Mehmet Galip Ensarioğlu, Mahmut Kaçar, Mehmet Müezzinoğlu, Yelda Erol Gökcan, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sema Ramazanoğlu, Serkan Bayram, Şaban Dişli, Veysi Kaynak, Yasin Aktay ile Yaşar Karayel yeni listede yer almadı.

MKYK'da yerini koruyanlar

Abdulhamit Gül, Ahmet Sorgun, Ali Aydınlıoğlu, Asuman Erdoğan, Bekir Bozdağ, Berat Albayrak, Burhan Kuzu, Cevdet Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Efkan Ala, Erol Kaya, Fatih Şahin, Fevzi Şanverdi, Hamza Dağ, Hayati Yazıcı, Jülide Sarıeroğlu, Mehmet Mehdi Eker, Markar Esayan, Mehmet Muş, Murat Baybatur, Mustafa Ataş, Mustafa Köse, Mustafa Savaş, Mustafa Şentop, Mustafa Yel, Nurettin Canikli, Öznur Çalık, Ravza Kavakçı Kan, Vedat Demiröz, Zeyid Aslan ve Zeynep Alkış mevcut MKYK'daki yerlerini korudu. MKYK'daki Bakanlar Kurulu üyelerinden, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak yerini korurken, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu listede yer almadı.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 08:31
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  7. Abdulhamit Gül
  8. Ahmet Sorgun
  9. Ali Aydınlıoğlu
  10. Asuman Erdoğan
  11. Bekir Bozdağ
  12. Berat Albayrak
  13. Burhan Kuzu
  14. Cevdet Yılmaz
  15. Çiğdem Karaaslan
  16. Efkan Ala
  17. Erol Kaya
  18. Fatih Şahin
  19. Fevzi Şanverdi
  20. Hamza Dağ
  21. Hayati Yazıcı
  22. Jülide Sarıeroğlu
  23. Mehmet Mehdi Eker
  24. Markar Esayan
  25. Mehmet Muş
  26. Murat Baybatur
  27. Mustafa Ataş
  28. Mustafa Köse
  29. Mustafa Savaş
  30. Mustafa Şentop
  31. Mustafa Yel
  32. Nurettin Canikli
  33. Öznur Çalık
  34. Ravza Kavakçı Kan
  35. Vedat Demiröz
  36. Zeyid Aslan

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