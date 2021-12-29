AK Parti MKYK Toplantısı sona erdi! Ömer Çelik'ten flaş sözler

AK Parti MKYK Toplantısı sonrası Ömer Çelik gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

DEAŞ ile mücadele adı altında hangi petrol şirketlerinin altına yerleşmeye çalıştığını görüyoruz. Kurumlarımız gereken değerlendirmeleri yapıyor. Terörle mücadelenin arkasında çirkin düşmanlığa karşı verdiğimiz mücadele var. Kendisi belli bir etnik gruba yaslansa bile o etnik grupla hiçbir alakaları yoktur. Bölgenin bütün halklarına herkese düşmanlar. Bu etnik gruplardan bir tanesini tutuyormuş gibi tutum içerisine girmesi daha kötü niyettir. Terörle mücadeleyi sürdüren tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz.

Ermenistan ile ilişkiler

Bana iletilen bir konu da Ermenistan ile olan normalleşme süreci. Cumhurbaşkanımız burada ortaya koyduğu bazı şartlar vardı. Bunlardan biri bu konuya Azerbaycan'ın sıcak bakması, ikincisi arşivlere bakarak tarihe ışık tutmak. Karşılıklı adımların atılacağı bir protokol imzalanmıştı. Ermenistan Anayasa Mahkemesi bunu da aykırı buldu. 2. Karabağ Savaşı ile işgalin sona ermesi ile bütün Kafkasya'da barışın sağlanması için bir mekanizmanın ortaya çıkmasıdır. Cumhurbaşkanımızın en büyük hassasiyeti Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin bu normalleşmeye olumlu bakmasıdır. Sayın Aliyev buna olumlu bakıyor. Bu normalleşme süreci gerçekleşirse ilk olarak İstanbul-Erivan uçuşlarının başlamasıdır. Bu ilkeler çerçevesinde Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı saldırgan tavrından vazgeçmesi gerekir. Bütün Güney Kafkasya'da barışı sağlayacak olan mekanizma gerçekleşmiş olur.

Mülteci sorunu

Akdeniz Avrupa demokrasilerinin mağduru olmaya devam ediyor. O büyük lafların küçücük göçmen botlarında Akdeniz sularına gömüldüğünü görüyoruz. Göçmenleri ölümü terk etmeye teşebbüs ediyorlar. Üstelik AB adına orada görev yapan Frontex de bunun parçası oluyor. Yunanistan bazı ülkeler tarafından kullanılıyor. Bu insalıkdışı muameleleri Cumhurbaşkanımız gerekli liderlere iletti. Tabi Yunanistan'ın bu zayıf insanlara karşı tavrı göç rotasını da değiştirdi. İnsanlar daha çok şartlarda kaldı. Bizim ekiplerimiz insanların hayatını kontrol altına almaya çalışıyor. Ülkemizin sahasında geri itme yoktur. Yunanistan'ın sahte belge üretmekten başka işi yok. Bu zalimane davranışı herkes izliyor.

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı bir taarruz gerçekleştireceğine dair dünya basınında haberler var. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuyu ele aldığı görüşmeleri oldu. Arabuluculuk dahil her türlü yardımın Türkiye tarafından ortaya koyulabileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanımızın gerçekleştirdiği açılışların Türkiye'nin hedeflerini gerçekleştirmede çok önemli etkisi olacak. Gaziantep'te bir caminin temel atmasını gerçekleştirdi ve bir Cem Evi'nin açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımızın devletin başı olarak bunu yapması tüm bölgeye bir mesajdır. Etnik çatışmaların tetiklenmeye çalışması açısından bu mesaj son derece önemlidir. Türkiye'nin içerisinde birlik bütünlüğümüzü çok güçlü bir şekilde koruyoruz. Türkiye'de fay hattı yok, suni sarsıntılar oluşturmaya çalışıyorlar. Toplumsal bağışıklığımızın bu provokasyonlara karşı güçlü olması lazım. Bundan sonrasında da hep birlikte buna karşı olacağız.

SORULAR

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Telefonlarımız dinleniyor" iddiası

Sayın Kılıçdaorğlu'nun ilk olarak benim hatırladığım kadarıyla ilk olarak 2018 yılında söyledi. Bu sene de belediye başkanlarının telefonlarının dinlendiğini söylüyor. 3 yıldır ne ortaya bir belge koyuyor nede savcılığa suç duyurusunda bulunuyor. Bir partinin genel başkanının bir sınır içerisinde konuşması lazım. Beni dinliyorlar gibisinden kurumlara doğrudan bir suç atfetmek laubaliliktir. Bu iddialar yarın bir gün şuanda kendi yaptıkları faaliyetler olarak başka bir bağlamda söylenebilir. Böylesine kötü bir kapıyı açabilir.

HDP'nin ortak aday açıklaması, Meclis'e verdiği soru önergesi

Karşımızdaki ittifakın senaryosu her gün değişiyor. Bu bileşenlerin ne olacağı bizi ilgilendirmiyor. Bir takım gariplikler var, Kılıçdaroğlu 7 madde yayımladı. Bir sonraki Cumhurbaşkanının kendi ittifaklarının olacağını söylüyor ve talimatlar veriyor. Şimdi CHP'nin seçilmiş ve meşru hükümetler üzerinde denetleme iktidarı kurma arzusu vardı. 1960'dan beri Türkiye bundan çok çekmiştir. Kendisi sandıktan çıkamayınca iktidarı denetleme işi bu. Olmayan Cumhurbaşkanına da artık talimat veriyorlar. Kılıçdaroğlu şunu da demiyor "Aday ben olacağım ve şunları şunları yapacağım".

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