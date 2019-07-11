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AK Parti MKYK Toplantısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (1)"Terörle mücadelemiz bütün kuvvetiyle sürüyor. Tabii her şehitle birlikte canımız yanıyor. Türkiye'nin terörle mücadelesi, dünya üzerinde meşruiyeti en yüksek mücadeledir"- "Ülkemize karşı da terör enstrümanının hukuk devletimizi, demokrasimiz zayıflatmak için bir saldırı unsuru olarak kullanıldığını görüyoruz. Buna karşı çok yüksek bir meşruiyete sahip son derece güçlü bir terörle mücadele veriyoruz"

11 Temmuz 2019 Perşembe 19:21
AK Parti MKYK Toplantısı

ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Terörle mücadelemiz bütün kuvvetiyle sürüyor. Tabii her şehitle birlikte canımız yanıyor. Türkiye'nin terörle mücadelesi, dünya üzerinde meşruiyeti en yüksek mücadeledir." dedi.

Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin milletvekilleriyle gerçekleştirdiği toplantının sonuncusunun yapıldığını belirten Çelik, toplantılarda ele alınan belli konuların ilgili birimlere aktarıldığını söyledi.

Çelik, geçen hafta yaşanan terör saldırılarında şehitlerin olduğunu anımsatarak, "Terörle mücadelemiz bütün kuvvetiyle sürüyor. Tabii her şehitle birlikte canımız yanıyor. Türkiye'nin terörle mücadelesi, dünya üzerinde meşruiyeti en yüksek mücadeledir. Ülkemiz topraklarına terör örgütleri tarafından dışarıdan yapılan saldırılara karşı gerek ülkemiz içerisinde gerek sınır ötesinde başarılı harekatlar silahlı kuvvetlerimiz, emniyet güçlerimiz, jandarmamız hepsi birlikte sınırlarımızın korunması konusunda bu özverili çalışmaları gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Terörün, Türkiye'nin etrafındaki coğrafyada karmaşık bir boyuta sahip olduğunu vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Maalesef çeşitli devletlerin örtülü ya da açık, zaman zaman terör örgütlerine destek verdiği görülüyor. Terörün devletler arası rekabette bir enstrüman olarak kullanılması şeklindeki kötü alışkanlık devam ediyor. Bu kötü alışkanlık, dünyanın başına Afganistan gibi son derece karmaşık bir sorunu çıkartmasına rağmen bundan ders almadan Afganistan'da kullanılan ve tamamen demokratik ülkelerin ve sivil insanların aleyhine olan yöntemler Suriye'de ve Irak'ta da kullanılıyor.

Ülkemize karşı da terör enstrümanının hukuk devletimizi, demokrasimizi zayıflatmak için bir saldırı unsuru olarak kullanıldığını görüyoruz. Buna karşı çok yüksek bir meşruiyete sahip son derece güçlü bir terörle mücadele veriyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz ama her bir olaydan sonra açık ve net bir şekilde terörle mücadele konusundaki kararlılığımız daha da bileyleniyor. Çünkü haklılığımız, bu mücadelenin ne kadar yüksek bir mücadele olduğunu bir kere daha ortaya çıkıyor."

- "Masumları, katillere teslim ettiler"

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımın 24. yılı olduğunu anımsatan Çelik, "Bugünlerde son derece insanlık için acı olan Srebrenitsa'nın yıl dönümündeyiz. 24 yıl önce yaklaşık 8 bin 300 civarındaki masum insan, oradaki katiller tarafından katledildi. Hepimizin bildiği gibi Birleşmiş Milletler güçlerine sığınmışlardı, Hollandalı askerlere. Ama onlar, orada bu masumları korumak için görev yapmaları gerekirken tam tersi bir durum söz konusu oldu. Bu masumları, o katillere teslim ettiler ve hala bu acı devam ediyor." diye konuştu.

Srebrenitsa'da hala her sene yeni mezarlara, kemiklere ulaşıldığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bunlar, nakli kubur yoluyla Srebrenitsa şehitlerinin bulunduğu yere naklediliyor. Maalesef bu acı bitmiyor, her sene Srebrenitsa annelerinin oradaki nöbeti kesintisiz bir biçimde devam ediyor. Çocuklarını, eşlerini, babalarını kaybedenler bu nöbeti devralarak sürdürüyorlar. Tabii onlar şehitler olarak Bosna'da defnedilmiş durumdalar ama aynı zamanda milletimizin kalbinde yaşıyorlar. Bir kere daha rahmet diliyoruz. Modern dünyanın bir utancıdır, büyük bir insanlık dramıdır. Umarız bundan sonra dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu hadiseler karşısında daha çok ders alınır. her seferinde böyle söylüyoruz ama Suriye'de ders alınmadığını görüyoruz, Arakanlı Müslümanlar için Myanmar'da benzer uygulamalar ortaya koyuluyor. Oradaki hükümete karşı Birleşmiş Milletler çağrı yapıyor ama kimse kılını kıpırdatmıyor."

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 19:21
  1. AK Parti MKYK Toplantısı
  2. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

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