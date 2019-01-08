AK Parti MKYK Toplantısı

ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölgedeki Kürtlerin de Arapların da Türkmenlerin de dostudur. Tarih, coğrafya ve son 20 yılda yaşadığımız olaylar göstermiştir ki çoğu zaman bu halkların tek dostu Türkiye'dir." dedi.

Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirilen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne 'Kürtlere dokunmayın' diyen kim varsa, kendileri aynaya baksınlar, Kürtlere yaptıkları zulmü hatırlasınlar." diyen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birisi, 'Kürtlere dokunmayın' diyorsa, bunu söyleyenlerin terör örgütleriyle ilgili pozitif hesapları, Kürtlerle ilgili de hayırlı olmayan hesapları vardır. Gerek Türkiye içerisinde Kürt vatandaşlarımızın, gerek bölgede Kürt kardeşlerimizin dostu zor günde hamisi olacak bir devletten bahsedeceksek o Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye'nin içerisindeki geçmişte yapılan birtakım sıkıntılı uygulamalar iktidarlarımız döneminde sona ermiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin içindeki Kürt kardeşlerimizle ilgili bize mesaj vermeye çalışanların zaten buna haddi yoktur. Bu bizim kendi meselemizdir. Türkiye'nin içerisinde onların bahsettiği gibi bir mesele de yoktur."

- Demokratikleşme süreci

Türkiye'nin demokratikleşme sürecini yüksek bir performansla sürdürerek, bu sorunları geride bıraktığına işaret eden Çelik, bundan sonra da yoluna güçlü bir şekilde devam edeceğini vurguladı.

Çelik, bölgedeki gelişmeşmeleri değerlendirirken, "Kürtlere dokunmayın, sahip çıkın" diyenlerin esas meselesinin Kürtler değil, terör örgütleriyle birtakım siyasi projeler gerçekleştirmek olduğunun altını çizdi.

Kim, Türkiye Cumhuriyeti'ne "Kürtlere dokunmayın" diyorsa, bu konuda tercümenin iyi yapılması gerektiğine dikkati çeken Çelik, şöyle devam etti:

"Onlara karşı sadece onları kullanmak, onların bir takım talepleri üzerinden kendi yabancı projelerini hayata geçirmek için bunları söylüyorlardır. Kimin haddine düşmüş Türkiye Cumhuriyeti'ne 'Kürtlere dokunmayın' demek. Bunu söyleyenler, kendilerinin Kürtlerle olan geçmişine baksınlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölgedeki Kürtlerin de Arapların da Türkmenlerin de dostudur. Tarih, coğrafya ve son 20 yılda yaşadığımız olaylar göstermiştir ki çoğu zaman bu halkların tek dostu Türkiye'dir. Bunun net bir şekilde görülmesi lazım. Dolayısıyla İsrail'den yola çıkarken bu terör örgütlerine pozitif mesaj vermek ama Türkiye'nin güvenlik kaygılarını hiçe sayan bir şekilde birtakım kavramlar kullanmak doğru değildir. Bu doğru bir işe hizmet etmez."

- "Terör örgütleri arasında hiyerarşi kurulmaması gerekir"

Suriye'deki herkese hayırlı ve iyi bir gelecek olması için buranın terör örgütlerinden arındırılması gerektiğine işaret eden Çelik, "Terör örgütleri arasında da herhangi bir ayrım yapılmaması, herhangi bir hiyerarşi kurulmaması gerekir. DEAŞ neyse PKK odur, PKK neyse YPG/PYD odur, mesele bu kadar basittir. 'Bu terör örgütlerini biz buradan temizlerken, bir terör örgütünü diğerine karşı kullanalım, burada siyasi proje yapalım' deniyorsa çok net bir şekilde söylüyoruz; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenlik meseleleri herhangi bir şekilde zamana oynamaya, süreci uzatmaya ya da pazarlığa tabi değildir. Bir gece ansızın oraya gidebiliriz ve buradaki ülkemize karşı tehdit olan unsurları temizleriz." şeklinde konuştu.

Çelik, bunu yaparken de Türkiye'nin müttefikleriyle koordinasyon içinde yapacağını ve müttefiklerini yanında görmek istediğini belirterek, Türkiye'nin müttefiklik ilişkisi içerisinde dünyanın pek çok şehrinde bu operasyonlara katıldığını, teröre karşı mücadele konusunda en önemli ülkelerden biri olduğunu vurguladı.

- DEAŞ'la mücadele

Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelede kara unsurlarını ilk olarak cepheye süren başarılı bir ülke olduğunu dile getiren Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye olmasaydı, bu başarılı mücadelelerin verilmesi söz konusu değildi. Bu mesele Türkiye'nin güvenliği meselesi, herhangi bir şekilde kavram oyunlarına, kelime oyunlarına, cümlelerin tersten ya da düzden kurulmasına müsait bir mesele değildir. Bizim mahallede dosta 'dost', düşmana 'düşman', teröriste 'terörist' derler. PYD,YPG, PKK teröristtir, DEAŞ teröristtir. Bunlar için de gereğinin yapılmasından başka bir çare yoktur. Şimdiye kadar DEAŞ'a karşı bunları silahlandıranlar da sadece bunların o bölge halkına ve Suriye'deki çözüme zarar vermelerine katkıları olmuştur."

AK Parti Sözcüsü Çelik, müzakerelerin ve diplomatik süreçlerin devam edeceğini aktararak, ortak kavramlar, mekanizmalar bulmaya, ortak pratikler üretmeye gayret edileceğini bildirdi.

NATO müttefikliğini önemsediklerine dikkati çeken Çelik, "Müttefiklerimizin de müttefiklik ilişkisine saygı göstermesini, Türkiye Cumhuriyeti'nin dostluğunu herhangi bir kimseye tercih etmemelerini bekliyoruz." dedi.

- CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun randevu talebi

Çelik, bir gazetecinin, CHP'nin İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşme talebine ilişkin sorusuna, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu randevuya olumlu bir görüş bildirdi. Tabii ki bu görüşme olacak. Bir randevu talep edilmiştir ve kendisine, Sayın İmamoğlu'na bir randevu verilecektir. Muhtemelen bu hafta içerisinde olabilir, yani Cumhurbaşkanımızın programında yer ayarlamaya çalışıyorlar arkadaşlarımız. Bu hafta çarşamba, perşembe bu mümkün olabilir, tabiki olumlu bir şekilde buna Cumhurbaşkanımız cevap vermiştir, kendisi de Külliye'de ağırlanacaktır." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fazıl Say'ın 18 Ocak'ta düzenleyeceği Truva sonatı davetine katılım sağlayıp sağlamayacağının sorulduğu Çelik, "Cumhurbaşkanımız bu davete, konsere katılmak istiyorlar, bunu arzu ediyorlar. Problem şu ki arzu etmelerine rağmen şu anda niye kesin konuşamıyorum, çünkü özel kaleminin ekibi randevular, tarih ayarlamaları konusunda çalışıyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış temasları ve içeride de seçim süreciyle ilgili yoğun bir programı olduğunu hatırlatan Çelik, Erdoğan'ın kültürel faaliyetlere daha fazla katılmak istediğini ancak program yoğunluğundan dolayı bunun mümkün olmadığını ifade etti.

Ömer Çelik, "Bu konsere katılmak konusunda da olumlu yönde bir arzuları var. Katılmayı arzu ediyorlar. Umarız o tarihle ilgili olarak çok önemli bir gündem önümüze gelmez. Böyle bir şey söz konusu olmadığı zaman katılacaklar." diye konuştu.

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